Hat hónapon belül felépülnek a Covid-beteg gyerekek a sokszervi gyulladásból

Hat hónapon belül felépülnek az új koronavírus okozta Covid-19 szövődményeként fellépő több szervet érintő gyulladás szindrómából a gyerekek, néhánynak azonban továbbra is szüksége van fizikoterápiára és mentális egészségük támogatására brit orvosok tanulmánya szerint. A The Lancet Child and Adolescent Health című orvostudományi folyóiratban megjelent tanulmányukban a londoni Great Ormond Street Gyermekkórház (GOSH) orvosai 46 átlagosan tízéves gyermek esetét vizsgálták, akiket 2020 áprilisa és szeptembere között kezeltek az intézményben több szervet érintő gyulladás szindrómával (paediatric inflammatory multisystem syndrome - PIMS-TS). 30 beteg volt fiú, 16 lány, és csak nyolc gyermeknek volt valamilyen krónikus betegsége. A Covid-19 szokatlan és nagyon súlyos komplikációkkal járó szövődménye gyerekeknél lép fel leginkább. Hasonlít a Kawasaki szindrómára, az azonban az öt éven aluliaknál jelentkezhet, a sokszervi szindróma viszont a tíz év körülieknél vagy idősebbeknél. Tünetei között van a magas láz, a kiütések, kivörösödő szem, duzzanat kialakulása és általános fájdalom. 2020 márciusa és júniusa között az Egyesült Királyságban és Írországban 250 esetet jegyeztek fel, és a járvány második hullámában, idén ennél is többet. Az orvosok úgy vélik, hogy az immunrendszer túlzott reagálása okozza. A tünetek több mint négy héttel a koronavírus-fertőzés után lépnek fel. Nagyon ritka esetben többszervi elégtelenség jelentkezik. A vizsgált esetekben egyetlen gyermek sem halt meg, többségüket hat hónapon belül tünetmentesen elbocsátották a kórházból.