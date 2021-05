Hárommilliárd euróval "ösztönzi" a fehérorosz demokratikus átmenetet az EU

A fehérorosz ellenzéki újságíró és orosz állampolgárságú barátnőjén kívül három másik ember is elhagyta a gépet.

Litvánia és Lengyelország, illetve az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) is külön vizsgálatot indított a Ryanair ír légitársaság Minszkben leszállásra kényszerített járata ügyében - közölte pénteki sajtótájékoztatóján a litván nyomozóhivatal vezetője.

"Amellett, hogy Litvániában folyik a vizsgálat, a lengyel és amerikai kollégák is értesítettek minket arról, hogy saját nyomozást folytatnak"

- mondta Rolandas Kiskis. Kifejtette, hogy az Athénból Vilniusba tartó járaton amerikaiak és lengyel állampolgárok is utaztak. Miután a gépet vasárnap pokolgépes fenyegetésre hivatkozva leszállni kényszerítették Minszkben, a fehérorosz hatóságok őrizetbe vették a terrorizmussal és tüntetések törvényellenes szervezésével vádolt Raman Prataszevics fehérorosz ellenzéki újságírót és orosz állampolgárságú barátnőjét, Szofija Szapegát. Rajtuk kívül azonban három másik ember is elhagyta a gépet. Jóllehet korábban Simon Coveney ír külügyminiszter azt mondta, mindhárman vélhetően a fehérorosz titkosszolgálat ügynökei voltak, a fehérorosz televízió megszólaltatott három embert - egy görög és két fehérorosz állampolgárt -, akik azt mondták, ők szálltak le a járatról, és azért hagyták el a gépet Minszkben, mert Vilniusból egyébként is Fehéroroszországba mentek volna vissza. Csütörtökön ugyanezt mondta Aljakszandr Lukasenka fehérorosz államfő is. Kiskis a sajtótájékoztatón azt mondta, a litván hatóságok dolgoznak e három utas azonosításán, szorosan együttműködve a görög és ír hatóságokkal. Elmondta azt is, hogy a repülőgép jelenleg Vilniusban van, ahol tart az átvizsgálása, mindazonáltal hozzátette, hogy a Ryanair munkatársai "nem olyan segítőkészek, mint amennyire szerette volna". Miután Vilniusba érkezett a gép, kihallgatták a személyzet minden tagját, és az utasok kilencven százalékát, de még nem végeztek a nyomozással - mondta Kiskis. A nemzetközi felháborodást keltő eset miatt több ország és az Európai Unió is élesen bírálta a minszki kormányt, néhány ország pedig bejelentette: megszünteti a légi összeköttetést Minszkkel, illetve megtiltja gépei számára a fehérorosz légtér használatát, a Belavia fehérorosz légitársaság számára pedig saját légterének használatát.