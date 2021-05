Nem volt sétaút a londoni: Johnson megfeddte Orbánt

A magyar miniszterelnök azt reméli, a Boris Johnsonnal való barátsága eszköz lehet az EU ellen.

Túlzás lenne azt állítani, hogy eseményekben bővelkedett volna Orbán Viktor miniszterelnök londoni találkozója Boris Johnson brit kormányfővel. „Megvitatták a további együttműködés lehetőségeit”, vagy amint a magyar kormányfő fogalmazott, „a kétoldalú kapcsolatok legígéretesebb területei az energiaipar és a védelmi ipar”. Az elhangzottakon túl azonban sokkal nagyobb jelentősége volt annak, hogy a találkozó egyáltalán létrejött. A Brexit életbe lépése óta ugyanis Orbán Viktor mindössze a második uniós miniszterelnök, aki Johnsonnál járt az északír határkérdés miatt nagyon is érintett ír kormányfő után. Miután a brit ellenzék, civil szervezetek, zsidó és muzulmán képviselők és a sajtó kemény támadást intézett a Downing Street 10. ellen, miért kellett – ahogy Naz Shah, a munkáspárti árnyékkormány közösségi kohéziójával foglalkozó minisztere fogalmazott - egy olyan politikust meghívni, aki „Putyin és Lukasenko nagy barátja”, Johnson szóvivője védekezni kényszerült és azt is kijelentette, nem rettennek vissza, hogy felhozzanak bárminemű emberi jogi kérdést, Orbánnak a muzulmánokat és a menekülteket érintő kijelentéseit pedig megosztónak nevezte. A találkozó nyilvánvalóan annak a jele: Orbán úgy érzi, Oroszország, Kína és más keleti országok mellett új szövetségesre lelhet az Európai Unióból kilépett britekkel, akár Londonnal is zsarolhatja az EU-t bizonyos kérdésekben. Ez a kísérlet azonban eleve kudarcra van ítélve, ami a látogatást illető rendkívül negatív brit visszhangokból is egyértelművé vált. Több lap és politikus antiszemitizmussal, vádolta Orbánt, s a konzervatív The Times is azt írta , „igyekszik behízelegni magát olyanoknál, akik rosszat akarnak Európának”. A brit kormány azért sem lehet Budapest nagy barátja, mert Nagy-Britannia számára sokat nyom a latban az Egyesült Államokhoz fűződő viszony, s a jelenlegi washingtoni adminisztráció igen negatívan vélekedik az Orbán-kormányról. Pénteken Londonban nyílt meg a Nanushka magyar divatház londoni boltja. Mint nagy-britanniai tudósítónk megtudta, ez zártkörű rendezvény volt. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter minden hírt maga tett ki Facebook oldalára, s operatőrt is maguk vittek Budapestről.