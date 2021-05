Esőzésekkel indul a hét

Kisebb súlyú „vétségekért” egyre drasztikusabb büntetéseket szab ki a házelnök. Csak az idén közel húsz milliót kellett fizetniük főleg ellenzéki képviselőknek.

Ha így folytatja Kövér László csak ebben az évben több pénzbüntetést szabhat ki parlamenti képviselőkre, mint a ciklusban eddig összesen. 2021-ben ugyanis már 19,8 millió forintnál tart a számláló, ami csaknem a harmada a 2018 óta eddig kirótt 64,2 milliónak. Ráadásul a parlament tavaszi ülésszakából még hátra van hat ülésnap. A menetrend szerint az utolsó ülésen, június 15-én fogadja el a kormánytöbbség a kínai Fudan egyetemről szóló törvényt, amit szinte biztosan kísér valamilyen ellenzéki performansz, tiltakozás, ami után persze röpködhetnek az egyenként is több milliós büntetési tételek Kövér László részéről. Ma már ugyanis egy rossz szóért is sok milliót fizethet a „tettes”. Jakab Pétert múlt hétfőn azért büntette 9,6 millió forintra az ülést elnöklő Kövér László, mert „fideszes ficsúrokról” beszélt (az ügyet szerdán tárgyalja a mentelmi bizottság), míg márciusban Vadai Ágnes „folyamatos közbekiabálásért” 2 milliót fizethetett. Idén rajtuk kívül eddig Tordai Bence, a Párbeszéd képviselője kapott egy 8,2 milliós büntetést, mert Varga Mihály szerint elállta az útját az ülésteremben és a telefonjával videót készített róla. Kisebb súlyú „vétségekért” egyre drasztikusabb büntetéseket szab ki a házelnök. Ez akkor szembetűnő, ha a korábbi esetekkel vetjük össze a tételeket. A máig talán legnagyobbat szóló parlamenti rendbontásra 2018 december végén, az úgynevezett rabszolgatörvény elfogadásakor került sor. Akkor ellenzéki képviselők elfoglalták a házelnöki pulpitust a szavazás előtt, ami miatt Kövér László saját parlamenti helyéről próbálta levezetni az ülést. Közben egyesek „Rabszolgamunka helyett tisztességes béreket” feliratú papírokat szórtak szét a teremben, míg mások „ Családok éve (áthúzva) – Rabszolgák éve 2018” feliratú molinót lógattak le a karzatról. Jakab Péter beült Orbán Viktor székébe és nem hagyta, hogy a miniszterelnök használja a szavazógépét. Mások sípoltak, kiabáltak. Kövér László ezután összesen 38 képviselőt büntetett meg a parlament honlapjának összesítése szerint. Volt akit kétszer, mivel az illető pulpitust is foglalt, de ezen kívül kiabált, vagy sípolt is. Akkor a legnagyobb egy összegű büntetést Tóth Bertalan MSZP-elnök kapta, 1,78 millió forintot, igaz e mellé jött még egy 594 ezres másik tétel is. A „foglalók” jellemzően 1-1,5 millió forintot fizethettek, a röpcédulát dobálók 356 és 504 ezer forint közötti bírságot kaptak. A molinó lógatóknak fejenként 445 ezer forintja bánta az akciót, míg a sípoló-kiabáló szekció tagjainak jellemzően fél milliós büntetés járt. Jakab Pétert is „csak” 1,2 millióra büntette a házelnök a „székfoglalásért”.

A képviselőket fenyegető büntetéseket egyébként azután emelték meg, hogy 2019 őszén Hadházy Ákos „Muszáj hazudnia, mert túl sokat lopott” feliratú táblát tett a házelnöki emelvény elé, miközben Orbán Viktor beszélt. Az új szabályok értelmében akár hat havi fizetését is megvonhatják a képviselőktől, illetve Kövér László akár huszonnégy ülésnapra is kitilthat valakit. Hadházy Ákost a következő évben már meg is büntették két millióra, mert egy „Stop propaganda” feliratú molinót engedett Kövér László mögé ülésvezetés közben. A 2020-as rekord azonban így is Jakab Péterhez fűződik, aki decemberben egy zsák krumplit szeretett volna tenni Orbán Viktor asztalára az ülésteremben, de ebben megakadályozták a Fidesz képviselői. Kövér László 4,4 millió forintra büntette. A Fidesz-frakció tagjait egyébként elenyésző arányban büntette eddig a házelnök (igaz, ők nem is élnek a performansz eszközeivel és a drasztikusabb hangvételű felszólalások sem jellemzőek a kormánypárti képviselőkre). Korábban azt írtuk, a ciklus büntetéseinek kevesebb, mint egy százaléka jutott a kormánypártnak. A 168 óra egy összeállítása szerint például a 2014-18-as ciklusban a fideszes Csizi Péternek 50 ezer forintjába került, hogy felszólalásában egy előre be nem jelentett szemléltetőeszközt használt, egy, a témához kapcsolódó bizonylatot mutatott be.

Büntetési toplista a ciklusban Jakab Péter (Jobbik): 15,2 millió forint Tordai Bence (Párbeszéd): 10,2 millió forint Vadai Ágnes (DK): 3,5 millió forint Hadházy Ákos (független): 2,8 millió forint

Szigorú a magyar szabályozás

Nemzetközi viszonylatban is szigorú a magyar parlament büntetési gyakorlata. Németországban kisebb rendbontás vagy a Ház méltóságának megsértése esetén az elnök 1000 euró büntetést szabhat ki a képviselőre akár úgy is, hogy előtte nem intette meg. Ismétlődés esetén a büntetés 2000 euróra emelkedhet. Az elnök felfüggesztheti a képviselőt akár előzetes megintés nélkül is, ha az súlyosan rendbontó magatartást tanúsít. Mielőtt az ülést berekesztik, az elnök bejelenti, hogy hány ülésnapra – ez maximum harminc nap lehet – függeszti fel a képviselő tevékenységét. Szlovákiában igazolatlan hiányzásért is kiszabhatnak büntetést egy képviselőre - ez két nap után a havi illetmény fele, négy napot meghaladó hiányzás esetén a teljes fizetés is lehet. (Egy szlovák képviselő nagyjából havonta 6000 eurót keres.) Rendbontásért kitiltás jár aznapra, ami viszont igazolatlan hiányzást jelent, de a szavazáson így is részt vehet az illető. Fegyelmi eljárás keretében egy parlamenti bizottság szabhat még ki büntetéseket. A parlamenti erkölcsi kódex megsértése miatt maximum 500 euró, más sértegetése miatt maximum 1000 euró, rendzavarásért maximum 2000 euró, ismételt rendzavarásért maximum 4000 euró büntetés szabható ki. Franciaországban a rendbontó képviselőkkel szemben rendreutasítás vagy megintés; a rendreutasítás jegyzőkönyvbe vétele; megrovás; megrovás és ezzel egyidejűleg határozott idejű felfüggesztés alkalmazható. A határozott időre felfüggesztett képviselő nem vehet részt a Ház munkájában, és nem jelenhet meg a Házban a felfüggesztésétől számított 15. nap eltelte előtt. Ha a képviselő a felfüggesztése alkalmával megtagadja a Ház elhagyását, az ülést felfüggesztik. Ilyen esetben, valamint ha a képviselőt már másodjára függesztik fel – megrovással egyidejűleg – a felfüggesztés időtartama 30 ülésnap. Amennyiben a képviselő erőszakosan viselkedik képviselőtársával, a fegyelmi folyamatba a Házelnökség (Bureau) kapcsolódik be. Az elnök e testületnél indítványozhatja a megrovást és a felfüggesztést. Ha az elnök nem tesz erre javaslatot, bármely képviselő írásban kérheti erre az elnökséget. Amennyiben a megrovást a Ház megszavazza, a megrovásban részesített képviselő egy hónapig csak a járandósága felére jogosult. Az éles vitáiról, bekiabálásairól híres brit alsóházban a rendbontókat a levezető elnök első esetben öt-, a másodikban akár húsz ülésnapra is felfüggesztheti saját hatáskörben. Ennél súlyosabb esetben már magának a Háznak kell döntenie, a szankciónak elvileg nincs maximuma. A felfüggesztés idejére nem jár fizetés. Sokkal enyhébb büntetésekkel kell viszont szembenézniük a bukaresti parlament esetlegesen balhézó képviselőinek. Itt az ülést vezető elnök szankcionálhat abban az esetben, ha úgy látja, hogy egy képviselő vagy szenátor megsérti a ház méltóságát, sértő és személyeskedő megjegyzéseket tesz valakire a teremből. Lehetősége van ugyanakkor valakit büntetésre felterjeszteni valamely frakciónak is, mindkét esetben a képviselők és szenátorok szavazatainak többségére van szükség ahhoz, hogy valóban szankcionáljanak. Pénzbeli szankció azonban nincs, hanem öt, sokkal enyhébb verzió: szóbeli figyelmeztetés, rendreutasítás, a szó megvonása, eltávolítás az ülésteremből az ülés idejére, írásbeli figyelmeztetés. A "legsúlyosabb" büntetésre csak nagyon ritkán kerül sor, legutóbb Diana Șoșoacă képviselő ellen hoztak ilyet, mivel maszk nélkül akart bejutni a szenátus jogi bizottságának gyűlésére, melynek tagjai védekezésképpen elbarikádozták magukat. Végül a szenátus házbizottsága (ha a legsúlyosabb szankciót javasolják valaki ellen, akkor nekik kell dönteni) nemcsak emiatt, hanem a hétről hétre hangoztatott, xenofób és homofób szólamai miatt is írásos megrovásban részesítette, illetve megtiltották neki, hogy három hónapon át belföldön vagy külföldön a román szenátust képviselje. Ausztriában nincs pénzbüntetés tiszteletlen viselkedésért a parlamentben, csak rendreutasító felszólítások. A hangnem egyébként sem kirívóan durva általában. Egy parlamenti évben kb. 50 ilyen rendreutasítás történik. 10 éve az akkori szocdem parlamenti elnök hajlott arra hogy bevezessen pénzbüntetést a német Bundestag mintájára, de végül erre nem került sor. Bécsben is 1000 euró lett volna a büntetési tétel, visszaesőknél ennek a duplája, ahogy a német parlamentben. Rónay Tamás-Kósa András (Köszönjük a Parameter.sk, a Dennikn.sk és a Transindex.ro munkatársainak segítségét.)