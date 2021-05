Felavatták a Hableány áldozatainak emlékművét

Az ukrán kapitány büntetőjogi felelősségrevonásáról szóló eljárás még nem zárult le.

- írja az MTI. Az állami hírügynökség beszámolója szerint a megemlékezésen Csö Csong Mun, a Koreai Köztársaság külügyminiszter-helyettese köszönetet mondott a magyar kormánynak, a hatóságoknak, a magyar népnek, hogy mindent megtettek az áldozatok megmentése, felkutatása érdekében és hogy sokan imádkoztak az áldozatokért. Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára beszédében úgy vélekedett, hogy a közös baj nemhogy nem törte meg, hanem tovább mélyítette, barátsággá érlelte a koreai és a magyar nép kapcsolatát. A Hableány sétahajó 2019. május 29-én süllyedt el Budapesten, a Margit híd közelében, miután összeütközött a Viking Sigyn szállodahajóval. A Hableányon 35-en utaztak, 33 dél-koreai turista és a kéttagú magyar személyzet. Hét turistát sikerült kimenteni, 27 áldozat holttestét megtalálták, egy dél-koreai utast továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Eközben zajlik a Fővárosi Törvényszéken az az eljárás amelyben halálos tömegszerencsétlenséget eredményező vízi közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétsége és 35 rendbeli segítségnyújtás elmulasztásának bűntette miatt vádolják a Viking ukrán kapitányát. Mint lapunk is megírta , Jurij C. a legutóbbi tárgyalásán kvázi beismerte, hogy az ő hibája vezetett az egyik legsúlyosabb magyarországi hajókatasztrófához.