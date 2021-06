Indul a nagy útlezárások kora

Egyszerre újul meg a Lánchíd, a pesti alsó rakpart és a Blaha Lujza tér, mindegyikhez lezárások társulnak, cserébe lesz egy új buszjárat is.

A közösségi közlekedésre terelné a belvárosban közlekedőket, illetve az oda tartókat a főváros. Az ajánlat több mint megfontolandó, hiszen egyszerre építik át a pesti rakpartot, végzik a Lánchíd rekonstrukcióját és újítják meg a Blaha Lujza teret. A lezárások alaposan felülírják az arra közlekedők életét. Ráadásul a munkálatok hónapokig, a Lánchíd esetében másfél évig tartanak – derült ki egy mai BKK háttérbeszélgetésen. A sort a pesti rakpart Eötvös tér – Margit híd közötti szakaszának lezárása nyitja június 7-én, de a hétvégi gyalogosnyitás okán praktikusan már most szombattól járhatatlan lesz a rakpartnak ezen szakasza az autósok számára egészen az év végéig. Ősszel megkezdődik a rakpart alatti nagy átmerőjű ivóvízvezeték cseréje is. A Lánchíd felújításához szükséges állványzatot a budai oldalon ezen a héten csütörtök, péntek szombat éjszaka építik fel, akkor feszítik ki a lehulló törmelékeket felfogó hálót is, így este tíz és reggel hat között a Döbrentei tér és a Halász utca között a budai alsó rakpart is zárva lesz. A felújításhoz szükséges toronydarut pedig jövő hétfőn és kedden állítják fel a pesti oldalon. A Lánchídon eddig az előkészítő munkák zajlottak, június 16-tól azonban a teljes hidat lezárják, mert megkezdődik a pályalemezek bontása. Ezt követően derül ki, hogy a 9 éve halogatott felújítás miatt milyen mértékben zabálta fel a rozsda a híd tartószerkezetét. Az átkelő teljes rekonstrukciója miatti lezárás – Orbán Viktor kormányfő állami támogatáshoz fűződő kikötésé értelmében - 18 hónapig tart majd. Balogh Samu, Karácsony Gergely kabinetfőnöke, illetve a BKK és a Budapest Közút Zrt. munkatársai bíznak benne, hogy a határidő tartható, bár szakmai körökben erős a kétely, hogy ennyi idő elegendő lehet a híd felújításához. De sok múlik azon, hogy mit találnak majd a kivitelezők odabent. Az átkelőt az A-Híd Zrt. újítja fel nettó 18,8 milliárd forintért. A híd műszaki átadását egyébként 2023 novemberére tervezik.

Az átkelő lezárása alaposan megbolygatja a belváros felé tartó autósok életét. A Lánchíd korántsem tartozik a legnagyobb igénybevételű hidak közé, naponta így is áthalad rajta 26400 autó, plusz a buszok. Az autósok többsége várhatóan az Erzsébet híd, illetve a Margit híd felé kerül majd, ami a jelenleg is gyakori torlódásokat megsokszorozhatja. Őket megpróbálják átterelni más dunai átkelőkre és útbonalakra, de a dugók elkerülése érdekében módosítottak a lámpaprogramon és új sávot is nyitottak az autóknak. A Lánchídon naponta tömegközlekedéssel átkelő 11 ezer utast egyrészt az M2-es metróvonalra „ültetnék át”, másrészt új buszjáratot indítanak a Hegyalja úton. A 110E az Apor Vilmos tér és a Bosnyák tér között közlekedik. Haladását a Hegyalja úton szakaszosan meglévő buszsáv teljessé tételével segítik. Ennek kialakítása már megkezdődött, a sávokat a következő napokban festik fel. Az új csúcsidőben 10 percenként közlekedő járattal 500 új férőhely keletkezik a meglévő buszjáratok biztosította 2000 mellett. A híd lezárása miatt elterelik a 16-os (a Széll Kálmán térre megy a Clark Ádám tér felől), a 105-ös (Erzsébet hídon megy át) és a 178-as (a Rákóczi út helyett az Andrássy úton jár) buszokat is. Az új útvonalakról, a módosítások részleteiről a BKK számos csatornán tájékoztatja majd az utasokat. Mindezek tetejébe július elején indul el a Blaha Lujza tér átépítése. Ennek részeként felbontják az aluljáró feletti útszakaszt, illetve új felszíni gyalogos átkelőket alakítanak ki. A munka miatt az autósok elől mindkét irányban lezárnak egy sávot. A villamosközlekedést viszont nem érinti a munka, mert a sínek alatti részt már korábban szigetelték. A felújítások – különösen a Lánchídé – még sok meglepetést tartogathat a kivitelezőknek, hiszen csak a műtárgyak megbontása után válik láthatóvá a belső szerkezet romlásának mértéke. Másrészt Balogh Samu azt is elmondta, hogy a pesti rakpart megújítása – amennyiben a kormány állja a szavát és ad pénzt a kivitelezésre – a délebbi szakaszokkal folytatódik. A lezárások tehát még sokáig velünk maradnak, legfeljebb vándorolnak.