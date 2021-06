Neymartól várnak segítséget

A legutóbbi két évben bajnok Babos Tímea már az első fordulóban búcsúzott párosban a francia nyílt teniszbajnokságon.

A magyar játékos az előző két kiírásban a francia Kristina Mladenovic oldalán diadalmaskodott a Roland Garroson, de most az orosz Vera Zvonarjovával indult. A közös szereplés nem tartott sokáig, ugyanis szerdán a Petra Martic, Shelby Rogers horvát, amerikai duó 1 óra 33 perc alatt két játszmában jobbnak bizonyult. A magyar teniszező honlapjának beszámolója szerint az első játszmában végig a magyar-orosz kettős vezetett, adogatóként magabiztos volt. Fogadóként többször is eljutottak 40-40-ig, 6:5-nél pedig játszmalabdáig is. Az ellenfél azonban hárította a lehetőséget. A rövidítésben Babosék 2-1-re, majd 4-2-re is vezettek, de végül a horvát-amerikai kettős jutott játszmaelőnyhöz. A második szett elején Martic és Rogers bréklabdáról mentette meg az adogatását, majd úgy húzott el 5:1-re, hogy kétszer is elnyerte ellenfele szerváját. Babosék ugyan brékeltek és feljöttek 3:5-re, de utána már nem nyertek labdamenetet. Wimbledonban már ismét összeáll Babos és Mladenovic, akik együtt négy Grand Slam-tornán diadalmaskodtak: először 2018-ban az Australian Openen, majd 2019-ben a Roland Garroson, tavaly pedig a melbourne-i és a párizsi viadalon sem találtak legyőzőre.