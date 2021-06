Nem tört meg ma sem a magyarok veretlenségi sorozata

A magyarok nem, az írek kifejezték elhatárolódásukat a rasszizmustól a két labdarúgó-válogatott egymás elleni felkészülési mérkőzésének elején.

A magyar labdarúgó-válogatott az elmúlt tíz meccsén nem szenvedett vereséget, az írek múlt pénteken nyertek idén először, mivel 4-1-re felülmúlták idegenben Andorrát. Ez nem intézhető el egy kézlegyintéssel, azzal minden magyar futballrajongó tisztában van. Az írek a kezdés előtt letérdeltek, tiltakozva a rasszizmus ellen, a magyarok nem, a hazai szurkolók előbb kifütyülték a vendégeket, majd megünnepelték a mezükön a „Respect (tisztelet)” feliratra mutató hazai futballistákat. A füttykoncert tehát a tisztelet kifejezésének magyar értelmezése. A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) kedd délelőtt közleményt adott ki, hogy a válogatott játékosai nem fognak letérdelni a mérkőzések elején az Eb-n, az MLSZ azt ígérte, más formában fejezik ki tiltakozásukat a rasszizmus ellen, az nem derült ki a közleményből, mire kell figyelni, hogyan határolódik el a magyar válogatott ettől a jelenségtől. A hazai szövetség szerint az UEFA és a FIFA sem engedélyezi a pályán a politikai véleménynyilvánítást. Az UEFA és a FIFA kinyilvánította, hogy a rasszizmus elleni letérdelést nem szankcionálja és nem tiltja. Az ötödik percben majdnem vezetést szereztek az írek, ám Egan 8 méterről a felső kapufára fejelte a labdát. Mivel a magyar válogatott nem tudott veszélyes helyzetet kialakítani, a tizenötödik percben jött a lelátóról a sajnos már megszokottá vált Romániát szidó rigmus (csakis a tisztelet jegyében), amit szintén szokás szerint szó nélkül hagyott a műsorközlő. A 26. percben a Hertha BSC is megkapta a neki járó magyar tiszteletet a lelátóról, a pályán egy ír kaput eltaláló fejes volt az összes eddigi említésre méltó esemény. A 39. percben kimaradt az egyetlen magyar helyzet, Szalai Ádám fejesét Bazunu bravúros mozdulattal ütötte az alapvonalon túlra. A második játékrész elején Trianon sem maradt ki a lelátói tiszteletcunamiból, a 49. percben Románia iránti tiszteletét fejezte ki ismét a magyar szurkolótábor. Az 56. percben volt egy kis futball is, Szalai 20 méterről lőtt, Kelleher a bal sarok elől ütötte el a labdát. Tíz perccel később ismét a Hertha BSC-nek jutott némi tisztelet, ami azt is jelenti, hogy a pályán nem történt semmi, ami lekötötte volna a lelátón tartózkodók figyelmét. Két perccel később Idah jobb alsó sarok felé tartó lövését védte a magyar kapuban Gulácsit korábban felváltó Bogdán Ádám. Nyolc perc volt hátra, amikor Kecskés beadása után Szalai Ádám fejelt kapura, de Kelleher megint hárított, a szöglet után pedig Szalai Attila lövését védte szép mozdulattal a vendégek kapusa. A 88. percben bemutatkozott a magyaroknál Schön Szabolcs, az írek még eltalálták az oldalhálót, kedden következnek a portugálok, már az Eb-n.

A mérkőzés jegyzőkönyve Magyarország-Írország 0-0 Szusza Ferenc Stadion, 8000 néző. Jv.: Daniel Stefanski (lengyel) Sárga lap: Szalai A. (72.) Magyarország: Gulácsi Péter (Bogdán Ádám 63.) – Kecskés Ákos, Willi Orbán, Szalai Attila – Bolla Bendegúz (Lovrencsics Gergő 46.), Kleinheisler László (Loic Nego 63.), Nagy Ádám, Schäfer András, Fiola Attila (Hahn Árpád 79.) – Szalai Ádám (Schön Szabolcs 88.), Varga Roland (Varga Kevin 46.). Írország: Bazunu (Kelleher 46.) – Duffy, Egan, OʹShea – Doherty, Knight (Ogbene 89.), Cullen, Hourihane (Molumby 56.), McClean (Manning 85.) – Parrott (Horgan 56.), Idah (Collins 89.).