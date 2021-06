Elkezdték begyűjteni a nyálkát a Márvány-tengerről

A magyarok még a globális átlagnál is pazarlóbbak, ha mindenki úgy élne, mint mi, a Föld éves tartalékai mára kimerültek volna.

A magyarok fogyasztása idén június 8-ára kimerítette a Föld azon erőforrásait, amelyekkel szilveszter éjfélig kellett volna gazdálkodnunk. A WWF Magyarország készített egy hazai adatokra épülő mobilalkalmazást, amellyel kiderül, az életmódunkkal milyen mértékben terheljük a Föld erőforrásait, és személyre szabva vezet a fenntarthatóság felé vezető úton. Földünk erőforrásai végesek, és 1970 óta egyre kevesebb idő alatt fogyasztjuk el az egy évre elegendő erőforrásadagot. Idén a túlfogyasztás világnapja – az a nap, amikor az éves erőforrások kimerülnek – július 29-ére esik, azaz alig több mint fél év alatt „tapsolunk el” egyévnyi mennyiséget. Bár a világjárvány miatt 2020-ban ez a dátum augusztus második felére esett, már idén látszik, hogy nem sikerült tartósan megfordítani a trendet, és még mindig hihetetlenül pazarló életmódot folytatunk – olvasható a WWF Magyarország közleményében. Magyarország még a globális átlagnál is rosszabbul teljesít: a hazai túlfogyasztás napja 2021-ben június 8-ára esik. Vagyis ha mindenki úgy élne, mint a magyarok, a Föld éves tartalékai már ezen a napon kimerülnének. Ez a mértékű fogyasztás azt jelenti, hogy a bolygó erőforrásai és élővilága nem tud olyan ütemben regenerálódni, amilyen ütemben elhasználjuk azokat. Ahhoz, hogy ezt a dátumot minél későbbre tolhassuk, és Földünket és tartalékait gyermekeinknek, unokáinknak is megőrizhessük, komoly összefogásra van szükség. Bár számos törekvés meghaladja az egyén lehetőségeit – hiszen a vállalatok és kormányok zöldítésben és környezettudatosságban betöltött szerepe vitathatatlan –, de az egyes emberek is rengeteget tehetnek azért, hogy életmódjukkal, döntéseikkel kevésbé terheljék a bolygó erőforrásait, fogyasztásukkal pedig a vállalatokat és kormányokat is képesek befolyásolni. A civil természetvédelmi szervezet a hazai túlfogyasztás napja alkalmából a Global Footprint Network magyarországi adataira épülő mobilalkalmazást készített, amellyel megtudhatjuk, hogy a jelenlegi életmódunk milyen mértékben meríti a Föld erőforrásait, vagyis mekkora az ökológiai lábnyomunk. Aapplikáció konkrét tippekkel, kihívásokkal és push üzenetekkel vezeti a felhasználót a fenntarthatóság útján.