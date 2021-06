Orbán Viktor egy korábbi spanyol miniszterelnököt fogadott

Szorgosan tárgyal Szijjártó Péter, sorra köti a megállapodásokat. Csütörtökön újabb bejelentés várható.

Szijjártó Péter egyébként szerdán Rabatban tárgyalt Nászer Burita marokkói külügyminiszterrel. A megállapodás értelmében csütörtöktől a beoltott magyar állampolgárok szabadon, karantén- és tesztkötelezettség nélkül utazhatnak be Marokkóba, mint ahogy a beoltott marokkói állampolgárok is szabadon, karantén- és tesztkötelezettség nélkül léphetnek be Magyarország területére. A miniszter megjegyezte, a járvány előtt évente 26 ezer magyar állampolgár utazott Marokkóba. Később Szijjártó Péter azt is bejelentette , hogy Albániával is kölcsönösen elismerjük egymás oltási igazolásait, így csütörtöktől biztosítják a szabad utazás lehetőségét magyar és albán állampolgároknak a két ország között.