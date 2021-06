Orbán Viktor: 12 éves kortól is adható az oltás

Akik az első után a második adag vakcinát nem veszik fel, azokat törlik a védettségi igazolványból.

Cikkünk folyamatosan frissül. A kormány engedélyezte a 12-16 év közöttiek koronavírus elleni oltását, ugyanakkor kampány nem lesz. Minden szülő maga dönti el, beadatja-e gyermekének a vakcinát – jelentette be a csütörtöki kormányinfón Orbán Viktor miniszterelnök. Ismertette, a járványügyi védekezés új szakaszába lép, a kormány a jövő héttől áttér a tömeges helyett készenléti oltási tervre. Bejelentése szerint a kabinet arról is döntött, hogy a csak az első oltásukat megkapott 137 ezer ember közül, akik még nem vették fel a második adagjukat, és lejárt a határidejük, őket törlik a védettségi nyilvántartásból, védettségi igazolványukat érvénytelenítik. "Megszűnik a védettségük, és sehova nem engedik be őket, ahol azt igazolni kell" - közölte Orbán.