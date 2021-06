Tokió: júniusban sem utazik a NOB elnöke

Anasztaszija Pavljucsenkova két szettben győzött a francia nyílt teniszbajnokság elődöntőjében, míg a másik találkozón több mint három órás csatában Barbora Krejcikova nyert.

Új győztest, egyben új Grand Slam-bajnokot avatnak női egyesben a francia nyílt teniszbajnokságon miután a négy közé csak olyan teniszezők kerültek, akik korábban még nem nyertek Grand Slam-tornát egyesben, sőt elődöntőt sem játszottak. A fináléba elsőként a 31. kiemelt orosz Anasztaszija Pavljucsenkova jutott be, aki a szlovén Tamara Zidanseket múlta felül két szettben 7:5, 6:3-ra. „Nagyon fáradt vagyok, nagyon nehéz mérkőzés volt. A tenisz mentális sport, keményen küzdöttem, megpróbáltam taktikusan teniszezni. Tudtam, hogy Tamara tenyerese nagyon veszélyes, próbáltam elkerülni, amennyire lehetséges. Talán egy kicsit passzív voltam, aztán elkezdtem keményebben ütni a labdát. Az első döntőm lesz a szombati, megvalósult az álmom. Remélem, hogy sikerül regenerálódnom a döntőig” – tekintett előre az orosz teniszező, aki idén az Australian Openen az első körben kiesett, de a párizsi tornán nagyszerű formában játszik. A 29 éves Pavljucsenkova Grand Slam-tornákon eddig csupán negyeddöntőig jutott, összesen hat alkalommal, Párizsban viszont csak egyszer, még 2011-ben. A második elődöntőben a cseh Barbora Krejcikova és a görög Maria Szakkari feszült egymásnak. Az első szettet a női páros elődöntőjében is érdekelt Krejcikova nyerte 7:5-re, majd a második játszmában fordult a kocka, s a frissebbnek tűnő Szakkari húzta be 6:4-re. A harmadik elején Szakkari elvette ellenfele adogatását, de Krejcikova még időben eszmélt. A Roland Garroson döntő játszmában nincsen tie break, a több mint három órán át tartó mérkőzést végül Krejcikova húzta be 9-7-re.

Az uraknál sokkal kevesebb meglepetést hozott ez a torna, a felső ágon egyenesen összejött az álomelődöntő a 13-szoros párizsi bajnok Rafael Nadal és a világelső Novak Djokovic részvételével. A rekordot jelentő 21. Grand Slam-sikerére hajtó spanyol rekordbajnok a Diego Schwartzman elleni szerdai negyeddöntőben sorozatban 36 megnyert szettet követően bukott játszmát Párizsban. Ezt megelőzően legutóbb napra pontosan két évvel korábban az osztrák Dominic Thiem ellen veszített szettet. „Nagyon fontos számomra, hogy a szükséges pillanatban elő tudtam venni a legjobb játékomat, ez nagy önbizalommal tölt el a továbbiakra nézve” – jelentette ki Nadal a negyeddöntőt követően. Djokovic ugyancsak négy szettes csatában múlta felül Matteo Berrettinit. A szerdai játéknap zárómérkőzése furcsa körülmények között ért véget, ugyanis még javában zajlott a küzdelem, amikor a kijárási korlátozások miatt ki kellett üríteni a Philippe Chatrier-stadiont. A győztes pont megszerzése után aztán Djokovic önkívületi állapotban ordibált az üres csarnokban. „Végig nyomás alatt éreztem magam a mérkőzésen, ez a feszültség szabadult fel bennem a végén. A harmadik szettben úgy éreztem, hogy elszalasztottam a meccs befejezésének lehetőségét, ezt követően nem akartam teret adni Matteonak arra, hogy ő diktálja a tempót” – értékelt Djokovic, akit Nadal ellen hajthatja a visszavágási vágy, lévén a tavalyi fináléban bántóan sima vereséget szenvedett. A pénteki lesz Nadal és Djokovic 58. ütközete, a szerb világelsőnek pedig elképesztően nehéz dolga lesz, hiszen a 35 éves spanyol 105 győzelemmel és mindössze két vereséggel rendelkezik a párizsi GS-tornán. Ugyanakkor a 34 esztendős szerb az egyetlen aktív játékos, aki képes volt arra, hogy a Roland Garroson győzze le (2015, negyeddöntő) Nadalt. A spanyol klasszis azt megelőzően egyetlen egyszer, 2009-ben kapott ki Robin Söderlingtől. Az alsó ágon a fiatalabb generáció kiválóságai feszülnek egymásnak. Alexander Zverev pályafutása során először jutott be a legjobb négy közé a Roland Garroson. A 24 éves német eddig egy GS-döntőben volt érdekelt, a tavalyi US Openen azonban kikapott Thiemtől. Sztefanosz Cicipasz már tavaly is eljutott a legjobb négyig Párizsban, a 2019-es világbajnok útját akkor Djokovic állta. A 22 esztendős görög első GS-fináléjába juthat, amennyiben legyőzi Zverevet.