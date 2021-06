Ukrajnába is korlátozás nélkül lehet utazni a magyar védettségi igazolvánnyal

Ukrajnával együtt már 16 országgal van ilyen egyezség.

Péntektől Ukrajna és Magyarország között is életbe lép az egymás vakcinaigazolványait elismerő megállapodás, a beoltott ukrán és magyar állampolgárok teszt- és karanténkötelezettség nélkül utazhatnak a két ország között, függetlenül attól, hogy milyen oltást kaptak, jelentette be Szijjártó Péter külügyminiszter a Facebookján. Ukrajnával együtt már 16 országgal van ilyen egyezség. Szerdán előbb Marokkóval, majd Albániával is megállapodást kötött Magyarország a magyar védettségi igazolvány elfogadásáról. Korábbi megállapodások alapján még Bahrein, Ciprus, Csehország, Észak-Macedónia, Grúzia, Horvátország, Moldova, Mongólia, Montenegró, Szerbia, Szlovénia, Szlovákia és Törökország fogadja el a magyar védettségi igazolványt.