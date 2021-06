Galgóczi Ágnes: ősszel újabb járványhullám jöhet

Az operatív törzs tájékoztatói megszűnnek, s kezdetét veszi a készenléti jellegű adatszolgáltatás. Ez azt jelenti, hogy kizárólag hétköznap tesznek közzé járványügyi adatokat.

"Miután a koronavírus-járvány harmadik hulláma véget ért, így az operatív törzs sajtótájékoztatója is megszűnik" - közölte Kiss Róbert rendőr alezredes az operatív törzs pénteki tájékoztatóján. Hozzátette, átállnak egy készenléti jellegű adatszolgáltatásra, ami azt jelenti, hogy kizárólag hétköznap tesznek közzé járványügyi adatokat. Egyúttal megnyugtatott mindenkit, hogy a releváns információk továbbra is elérhetők lesznek a hivatalos kormányzati koronaoldalon. Kiss Róbert bejelentette azt is, hogy újra lehet tartani falunapokat, amin az élőzene is engedélyezett lesz, de az azon résztvevők létszámát az operatív törzs 1500 főben maximalizálta. Az egyéb zenés-táncos rendezvényeken való részvételhez továbbra is szükség van a védettségi igazolványra, amivel ha valaki nem rendelkezik, úgy minden esetben ki kell zárni az eseményből. Az alezredes beszélt arról is, hogy egyre több országgal van már egyezség a beutazásról - itt Kiss Róbert példaként említette Marokkót és Albániát -, de Ausztriával egyelőre nincsen. Az eseményen Müller Cecília országos tisztifőorvost ezúttal is a Nemzeti Népegészségügyi központ járványügyi főosztályvezetője helyettesítette. Galgóczi Ágnes arról beszélt, hogy ugyan sikerült a járvány harmadik hullámát letörni, de a vírus még köztünk van, illetve felhívta a figyelmet arra, hogy ősszel ismét bekövetkezhet egy fellángolás.