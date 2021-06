Hidegfront érkezik viharos széllel, zivatarokkal

Vadon élő denevérekben újabb koronavírus-változatok jelennek meg.

A kínai kutatók a dél-nyugati Yunnan provincia egy kisebb területét vizsgálták, és megállapították, hogy többféle koronavírus-változat létezik arrafelé, és ezek képesek emberre is átterjedni - olvasható a a Cell (Sejt) című amerikai tudományos lapban megjelent tanulmányban. Weifeng Shi és munkatársai a Shandongi Egyetemről 2019 májusa és 2020 novembere között kis, erdei denevérekből gyűjtöttek mintákat. 24 különböző új koronavírus genomot (teljes géntérkép) határoztak meg, ebből négy közel áll a a SARS-CoV-2 víruséhoz. Egy pedig nagyon hasonló genetikailag a SARS-CoV-2-höz: ezt egy patkósorrú denevérfajban találták. A vírus egyébként a tüskéiben mutat különbségeket. Ezek az eredmények a tavalyi thaiföldivel együtt azt mutatják, hogy az új koronavírus közeli rokonai továbbra is cirkulálnak a denevérpopulációkban, és bizonyos területeken nagyobb koncentrációban fordulnak elő. A denevérek többféle vírus hordozói, amelyek súlyos betegségeket okoznak embereknek. A koronavírusok azonban nem csak denevéreket, hanem embereket, különféle vad- és házi állatokat is meg tudnak fertőzni.