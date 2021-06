Privatizálná a kormány a magyar sztrádákat

A kormány 35 évre koncesszióba adná a már meglévő autópályák üzemeltetését. Ez egy újabb kísérlet az állami vagyon privatizálására kevesebb, mint egy évvel a választások előtt. Az ajánlatokat három hét múlva kell beadni, vagyis szó nem lesz komoly piaci versenyről.

Pénzhiány, ezzel indokolta a kormányzati kommunikációs központ, hogy miért adnák el 35 évre a már meglévő 1662 kilométernyi sztráda és 381 kilométernyi autóút és egyéb út üzemeltetését. Az erről szóló koncessziós kiírás az alig pár hónapja létező úgynevezett Nemzeti Koncessziós Iroda írta ki, amely Rogán Antal propagandaminiszter tárcája felügyel. A privatizációs szándéknak nem volt semmi előzménye, hisz magyar autópályák az elmúlt években állami beruházásban épültek, azt állami pénzekből tartották fent. Ezzel szemben a kormány több kísérletet tett, hogy a még magánkézben lévő koncessziós sztrádákat (M5, M6) kivásárolja. A koncessziós privatizáció kiírásáról szóló közlemény az európai közbeszerzési értesítőben jelent meg, és addig semmilyen kormányzati kommunikáció nem történt az ügyben, míg azt a Napi.hu meg nem írta a hírt. A Kormányzati Tájékoztatási Központ közleménye szerint a kormány uniós forrásokból, például az uniós helyreállítási alapból (RRF) akarta volna felújítani, üzemeltetni a sztrádákat, ám erre nem lesz lehetőségük, ezért van szükség kormány szerint az üzemeltetési jogok 35 éves eladásra. Az érvelés meglehetősen sajátos, hisz az elmúlt években az EU már nem támogatta az autópályaépítéseket és azt is lehetett tudni, hogy helyreállítási pénzekből csak a zöld beruházásokat támogatják. Árulkodó az is, hogy a kormány egyetlen nyilvánosságra hozott RRF tervezetben sem számolt azzal, hogy akár egyetlen fillér uniós pénz is jutna a magyar sztrádákra. A közlemény szerint viszont a „koncessziós közbeszerzési eljárás eredményeképpen a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésére ezáltal gyorsabb ütemben kerülhet sor, a koncessziós modell finanszírozása az államadósság-kezelés konzervatív kormányzati kereteiben valósul meg, az államadósság érdemi növelése nélkül.” A privatizáció meglehetősen célzott, hisz csak az a cég adhat be ajánlatot, amelynek utolsó lezárt üzleti évében a saját tőkéje meghaladta a 150 millió eurót, vagyis mintegy 52,5 milliárd forintot. Ilyen jelentős tőkéjű cég meglehetősen kevés van Magyarországon - azok többsége vélhetően nem is akar egy ilyen pályázaton indulni -, így nagy az esélye, hogy mindössze egyetlen ajánlat érkezik valamelyik NER-cégtől. A privatizációs kiírás szerint legalább három lezárt és nyereséges évet várnak el a jelentkezőtől. A koncessziós kiírás szerint az ajánlatokat július ötödikéig kell beadni, ez a rövid határidő viszont alkalmas lehet külföldi tőkeerős pályázók kizárásra, hisz három hét alatt egy ilyen volumenű szerződéstervezetet és ajánlatot képtelenség kidolgozni. Azzal, hogy a szűk határidővel korlátozza a kormány a széleskörű versenyt, az az állami bevételt csökkenti. Ugyanis a leendő nyertes egyszeri koncessziós díj fizetése ellenében kaphatja meg a 35 éves üzemeltetési jogot - mégpedig minél több tőkeerős cég indul, annál nagyobb lehetne a bevétel. A kiírás szerint a leendő koncesszornak kell megépítenie 545 kilométernyi új autópályát, és további 538 kilométernyi szakasz felújítása is a feladata lenne.



A ferihegyi koncessziót visszavásárolná az állam Miközben pénzhiányra hivatkozva adná koncesszióba a kormány a teljes magyar autópálya-hálózatot, mintegy 300-600 milliárd forintos üzlet keretében, vissza szeretné vásárolni a Liszt Ferenc (ferihegyi) Repülőtér üzemeltetését a kormány. A fővárosi légikikötő üzemeltetői jogait 2005-ben 75 évre értékesítették. Az elmúlt hetekben a kormány bejelentette, hogy az állam nevében a kormány vissza szeretné vásárolni a repülőteret üzemeltető Budapest Airport Zrt.-t, ezzel Palkovics László innovációs miniszter bízta meg a kormány. Mivel a reptér üzemeltetése az elmúlt években több tízmilliárd forint nyereséggel zárt, a vételár meglehetősen borsos lenne, bár a végső tulajdonos kanadai nyugdíjalap jelezte, hogy a reptérüzemeltető cége egyelőre nem eladó.