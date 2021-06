A franciák letérdelnek

Második csoportmérkőzésén a világbajnok lesz a magyar válogatott ellenfele a Puskás Arénában a labdarúgó Európa-bajnokságon.

Egész biztos le fog térdelni a francia labdarúgó-válogatott a szombati mérkőzésen a Puskás Ferenc Arénában, ennek azonban semmi jelentősége sincs a végeredmény szempontjából, a papírforma alapján sajnos az a valószínű, hogy a végén a magyarok kényszerülnek térdre. Az első körben Marco Rossi szövetségi kapitány együttese hősiesen küzdött, de a hajrában kapott gólokkal 3-0-ra kikapott a címvédő Portugáliától. A játékosok hozzáállását a szurkolók a győzteseknek kijáró ünnepléssel díjazták. A maximális elszántság az elvárás a franciák ellen is, akik meggyőző teljesítménnyel múlták felül a nyitányon idegenben 1-0-ra a 2014-ben világbajnok németeket. Szinte hibátlan védekezés – a német válogatott egyetlen komoly gólhelyzetet tudott kialakítani –, villámgyors támadások jellemezték Didier Deschamps csapatának játékát. A franciák két gólját les miatt érvénytelenítette a játékvezető, az egyik szabad szemmel nem is volt érzékelhető. Lesből Schön Szabolcs is bevette a portugálok kapuját, igaz, az ő esetében nyilvánvaló volt a szabálysértés. A franciák elleni találkozót megelőző sajtótájékoztatón Rossi arról beszélt, csapata számára óriási motivációt jelent tétmeccsen pályára lépni a világbajnok ellen. „Szinte lehetetlen feladat előtt állunk, de úgy viszonyulunk hozzá, hogy harcolni fogunk. Nekünk többet kell majd futnunk, mint nekik, mert náluk lesz többet a labda, a várható nagy melegben be kell osztanunk az erőnket – jelentette ki a szakember. - Ha az ő csapatuk 900 millió eurót ér, a miénk pedig 60 milliót, akkor ez a különbség látszódni fog a pályán. Meg kell próbálnunk minél több területet nyerni. Nehéz megmondani, mi a franciák terve, van húsz világklasszisuk, hosszú távra terveznek a tornán, be kell osztaniuk az erejüket.” Francia újságírók arra voltak kíváncsiak, Rossi nem érzi-e provokációnak, ha a kezdés előtt letérdelnek a világbajnok játékosai, a szakvezető erre annyit reagált, hogy nem foglalkozik politikával. A magyar nemzeti csapat tagja Loic Nego, a francia futballista elmondta, számára különleges lesz szülőhazája ellen pályára lépni. „Arra fogok koncentrálni, hogy Magyarországot segítsem, akkor is, ha a családom Franciaországban él.” A pénteki mérkőzéseken előbb Svédország nyert 1-0-ra Szlovákia ellen Emil Forsberg tizenegyesgóljával, majd Csehország végzett 1-1-re a világbajnoki ezüstérmes horvátokkal. A csehek Patrik Schick büntetőből lőtt góljával szereztek vezetést az első félidőben, a játékost Dejan Lovren ütötte meg könyökkel a tizenhatoson belül. A horvátok a második felvonás elején egyenlítettek, a 47. percben Ivan Perisic talált be a kapuba. A 2016-os franciaországi Eb-n minden válogatott bejutott a nyolcaddöntőbe, amely legalább négy ponttal rendelkezett.

Hétvégi program, eredmények Péntek: D csoport, 2. forduló: Horvátország-Csehország 1-1 Anglia-Skócia – lapzártánk után ért véget Az állás: 1. Csehország 4 pont/2 mérkőzés, 2. Anglia 3/1, 3. Horvátország 1/2, 4. Skócia 0/1. E csoport, 2. forduló: Svédország-Szlovákia 1-0 Az állás: 1. Svédország 4 pont/2 mérkőzés, 2. Szlovákia 3/2, 3. Spanyolország 1/1, 4. Lengyelország 0/1.



Szombat: F csoport, 2. forduló: Magyarország-Franciaország 15.00 Németország-Portugália 18.00 Az állás: 1. Portugália 3 pont (3-0), 2. Franciaország 3 (1-0), 3. Németország 0 (0-1), 4. Magyarország 0 (0-3) E csoport, 2. forduló: Spanyolország-Lengyelország 21.00 Vasárnap: A csoport, 3. forduló: Olaszország-Wales 18.00 Svájc-Törökország 18.00 Az állás: 1. Olaszország 6 pont, 2. Wales 4, 3. Svájc 1, 4. Törökország 0.

Indul a záró kör Vasárnap már a csoportkör harmadik fordulóját rendezik. Ebben a szakaszban a csoportokon belüli mérkőzések azonos időpontban kezdődnek, a torna folytatásában nem rendeznek mérkőzéseket délután 15 órától. Az A csoportból Olaszország már továbbjutott, ha döntetlent játszik Wales-szel, akkor a szigetországiakat viszi tovább magával a második helyen. A Svájc-Törökország mérkőzés tétje a harmadik hely elérése, ez a pozíció is érhet továbbjutást, ha sikerül megelőzni két másik kvartett utolsó előtti helyezettjét.

Szigorúbb karszalagozás Egy nappal a magyar-francia találkozót előtt ismét megnyitottak a szalagosztó központok Budapesten a Puskás Arénánál, a Groupama Arénánál és a Városligetben a szurkolói zónában. A portugálokkal vívott találkozók előtt elmaradt a koronavírus elleni védettséget igazoló kártyák érvényességének vizsgálata, most már erre is sor került. Ennek következtében kicsit lassult az ügyintézés, cserébe nőtt az esélye annak, hogy fertőzött drukkert nem engednek be a találkozóra. Ezt teljesen kizárni sajnos továbbra sem lehet, mert változatlanul ott lehet a lelátón az, aki csak egy oltást kapott, tehát még nem védett, és azt sem vizsgálják, hogy akit kétszer beoltottak, annál eltelt-e a védettség kialakulásához szükséges idő.

Bognár kikerült, Eriksent kiengedték Nem tagja már az M4 Sport szakértői csapatának Bognár György. A Blikk úgy tudja, a korábbi válogatott játékossal, a Paks vezetőedzőjével a dán-finn mérkőzés közvetítése közben tett kijelentései miatt szakította meg a kapcsolatot a csatorna. A sportnapilap szerint a szakember magától döntött a kiszállás mellett. Bognár a dán játékos, Christian Eriksen eszméletvesztése után a találkozó folytatását sürgette, mindezt olyan stílusban, ami országos felháborodást okozott. Eriksent a BBC információja szerint pénteken kiengedték a kórházból és családja körében gyógyul tovább.