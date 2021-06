Ausztria 450 millió eurót kaphat az EU-tól járvány utáni helyreállításra

A brüsszeli büntetőpolitikának új lendületet adott az a gépeltérítés, amikor a rezsim ura leszállíttatott egy olyan repülőt, amin az ismert fehérorosz ellenzéki utazott.

A bejelentésről beszámoló ABC News emlékeztetett , hogy az Európai Unió azt követően fogadott el keményebb lépéseket, hogy a fehérorosz hatóságok egy kamu bombamerénylet ürügyén leszállásra kényszerítették azt a repülőt, amelynek fedélzetén Lukasenka egyik legismertebb bírálója utazott. Borell most Luxemburgban arról beszélt, hogy a már meglévő büntetőintézkedések szélesebb körűek lesznek. A döntéseket követően 86 embert sújtanak majd beutazási tilalommal és vagyonbefagyasztással. A külügyi főképviselő hozzátette, a miniszterek egy sor gazdasági szankcióra is igent mondtak, amelyeket az uniós vezetők csütörtöki csúcstalálkozóján fognak jóváhagyni. "Ezek fájni fognak és súlyosan érintik majd Fehéroroszország gazdaságát" - fogalmazott. Az intézkedések vélhetően a káliumra, a dohányipari exportra és a kőolajtermékek kivitelére vonatkoznak majd. "Már nem csak a magánszemélyeket fogjuk büntetni. Mostantól ágazati szankciókat is fogunk alkalmazni - ami azt jelenti, hogy a Fehéroroszország számára különösen fontos gazdasági területeket és a rezsim bevételeit fogjuk megcélozni.