Orbán különleges meccs előtt áll

Németországban nőtt fel a magyar labdarúgó-válogatott védője, akinek emiatt is rendkívüli lesz a szerda esti mérkőzés.

Még a legelvakultabb futballfanatikusok közül is kevesen tippeltek volna arra, hogy a labdarúgó Európa-bajnokság legerősebb csoportjában az utolsó forduló előtt továbbjutási esélye lesz a magyar válogatottnak. A világbajnok Franciaország, a címvédő Portugália és a 2014-ben vb-t nyert Németország csapatai a játékoskeret összértéke és minden más mérhető mutatóban legalább egy osztállyal magasabb szintet képviselnek a magyar válogatottnál. Ennek ellenére az utolsó fordulóban úgy lép pályára Marco Rossi szövetségi kapitány együttese Münchenben a németek ellen, hogy győzelme esetén bejut a nyolcaddöntőbe. A reális esély erre minimális, de nem kevesebb, mint a pontszerzésre volt a franciák ellen. A nyomás nem a magyar együttesen van, az előző két csoportmérkőzés pedig megmutatta, hogy a vitathatatlanul hatalmas tudásbeli különbséget fegyelmezettséggel, elszántsággal tudják csökkenteni Rossi játékosai. „Németország különleges ellenfél számomra, ott születtem, ott nőttem fel – mondta a nemzeti csapat telki sajtótájékoztatóján Willi Orbán, a magyarok belső védője. - Ehhez jön, hogy komoly tétje is van a találkozónak. Jó teljesítménnyel szeretnénk meglepetést okozni. Az Eb legnehezebb csoportjába kerültünk, ezért óriási szó, hogy van még esélyünk a továbbjutásra. Több lipcsei csapattársam játszik a német válogatottban, az Eb előtt viccelődtünk egymással, hogy vajon melyikünk fog nyerni.” A Freiburgban szereplő Sallai Rolandnak is van játékostársa a németeknél Christian Günter személyében, igaz, utóbbi szerepeltetésére kevesebb az esély. „Mondtam neki, hogy készüljön fel ellenünk – jegyezte meg tréfásan a magyar támadó. - A taktikai utasításokat betartva, bátran kell játszanunk. A világbajnok franciák ellen is tudtunk támadásokat vezetni, ezekből többre lesz szükség és még zártabban kell védekeznünk, mint az előző mérkőzéseken. Egy meccsen bármi megtörténhet, úgy lépünk pályára, hogy megpróbálunk nyerni. Azt meg tudjuk ígérni, hogy ezúttal is mindent bele fogunk adni.” Németországban két téma okoz nagy izgalmat a szerdai csoporttalálkozó előtt: az egyik, hogy vajon pályára léphet-e a kisebb térdsérüléssel bajlódó Thomas Müller a magyarok ellen. A Bild azt írta, hogy nem és német továbbjutás esetén a nyolcaddöntőt is ki kell hagynia. A Német Labdarúgó-szövetség cáfolta ezt az értesülést, közleményében azt írta, a játékos állapota napról napra változik és keddre ígért hivatalos tájékoztatást. A másik kérdés a maszkviselés: az előző müncheni találkozón, a portugálok elleni 4-2-es siker alkalmával a nézők többsége nem takarta el az arcát. „Megértem, hogy maszkban nem olyan jó szurkolni, de nem véletlenül találták ki a távolságtartási szabályokat, ha a nézők maszk nélkül ölelgetik egymást a lelátón, akkor ezzel kockáztatják a koronavírus terjedését – jelentette ki az ARD német közszolgálati televízióban Bernd Salzenberger, a német virológusok társaságának vezetője. - Ha a következő müncheni találkozón sem viselnek maszkot a nézők, akkor nem fogjuk támogatni, hogy ősztől visszaengedjék a szurkolókat a stadionokba a Bundesliga mérkőzéseire.” Klaus Holetschek, bajor egészségügyi miniszter felelőtlennek nevezte azokat a nézőket, akik maszk nélkül szurkoltak a német válogatottnak a korábbi csoportmérkőzéseken és határozott fellépést követelt a rendezőktől azokkal szemben, akik nem takarják el az arcukat a lelátón meccs közben.

Neuer védhet szivárványszínű karszalagban Eljárást indított az UEFA Manuel Neuer, a német válogatott kapusa ellen, mert nem az európai szövetség által kiadott fekete csapatkapitányi karszalagot viselte az eddig lejátszott két csoportmeccsen. A hálóőr szivárványszínű szalagot vett fel, indoklása szerint így kívánt kiállni a tolerancia és sokszínűség mellett. Az UEFA ezt úgy értelmezte, hogy Neuer politikai üzenetet közvetít. A német szövetség tiltakozását fejezte ki a vizsgálat ellen és arra hivatkozott, hogy az UEFA is támogatja a sokszínűséget, elítéli a diszkriminációt. Az európai szövetség a német állásfoglalás után megszüntette a vizsgálatot.

Marad a Wembleyben a döntő Úgy tűnik, mégis a londoni Wembley Stadionban rendezik az Európa-bajnokság elődöntőit és a finálét. A The Times című brit lap hétfőn arról írt, hogy várhatóan 65 ezer nézőt engednek be ezekre a mérkőzésekre. A múlt héten ugyanebben a lapban jelent meg, hogy a szigetországi fővárostól elveheti az UEFA a döntőt, mert a házigazdák nem akartak kivételt tenni az európai szövetség 2500 külföldi vendégével és nekik is tíz napra karanténba kellett volna vonulniuk a szigetországba érkezésük után. Több brit médium a hír megjelenése után arról számolt be, hogy elkezdődtek az egyeztetések az illetékesek között, még Boris Johnson miniszterelnök is megszólalt és arról beszélt, bízik benne, sikerül megoldást találni. Ha London nem vállalta volna a döntőt, szóba került Budapest, mint lehetséges beugró, az MLSZ nyitott volt a rendezésre, de München is jelezte, hogy szívesen lebonyolítja a döntőt.

Ausztria is továbbjutott Ausztria a második helyen bejutott a nyolcaddöntőbe, miután a C csoport záró fordulójában 1-0-ra legyőzte Ukrajnát. Az osztrákok történetük során először jutottak tovább Eb-n a csoportjukból, az 1954-es világbajnokság óta nem szerepeltek nagy tornán egyenes kieséses szakaszban, ahol Olaszországgal találkoznak. Az első helyen Hollandia végzett, ez már a záró kör előtt eldőlt. A hollandok a nyolcaddöntőben Budapesten játszanak vasárnap, ellenfelük még nem ismert. C csoport: Ukrajna-Ausztria 1-0 Hollandia – Észak-Macedónia 3-0 A végeredmény: 1. Hollandia 9 pont, 2. Ausztria 4, 3. Ukrajna 3, 4. Észak-Macedónia 0. A B csoport mérkőzései – Oroszország-Dánia, Finnország-Belgium – lapzártánk után értek véget.