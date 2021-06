Eb-gondolat - Porolt a szomszéd

Ausztria legjobbjai korábban csak kétszer vettek részt Európa-bajnokságon, s elsőre (2008-ban) is csak azért, mert a „szomszédok” társrendezők voltak. Meccset a kontinenstornán ez idáig nem nyertek, gólt is csak egyet-egyet pötyögtettek. Most azonban kétszer is győztek, és eddig soha nem látott módon továbbjutottak négyesükből. Kellett ehhez a gyógycsoport. Észak-Macedónia szolidaritási alapon került a 2016 óta amúgy is híg mezőnybe, s bizony Ukrajna sincs szint fölött. Andrej Sevcsenkónak nagyobb szerencséje volt az emlékezetes Liverpool–Milan BL-döntőn, amikor 3-3-nál, nagyjából tizenhárom centiről a kapufára püfölte a labdát, mint amilyen szövetségi kapitányként ezzel a csapattal van. Mivel a 2005 óta tizenhat ukrán bajnokságból tizenkettőt megnyerő Sahtyor Donyeck nemhogy csökkentené, de még növeli is brazil légiósai számát – legújabban Marlont, valamint Pedrinhót szerezte meg a Sassuolótól, illetve a Benficától, s immár tizenhárom brazilt foglalkoztat –, a kapitány kénytelen a Kijevre építeni együttesét. Ám a BL-csoportban láttuk, mennyire távol van a Dinamo a klub Valerij Lobanovszkij-féle, világhírű alakulataitól. Oleg Protaszov, az 1988-ban Eb-döntős kijevi csatár már az osztrák meccs előtt tapintatosan beszélt az ukránokról, akik aztán igazolták is az amilyen diplomatikus, olyan sokat (vagy keveset) sejtető szavakat. Az osztrákok sem futballoztak jól, Marko Arnautović, ahogyan a belvárosi grundokon mondták hajdanán, vérhólyagot rúgott a labdába nemegyszer. Ez a humánus fickó azzal kedveskedett az észak-macedónoknak, hogy azt kiabálta nekik: magáévá teszi „albán” édesanyjukat. Az UEFA egy mérkőzésre elmeszelte, az európai szövetség híresen erkölcsös urai nyilván úgy gondolták: az egymeccses eltiltás megteszi megfelelő pedagógiai hatását. Ám a bécsi Kurier sem ezzel foglalkozott. „Történelmi siker” című cikkében azt fejtegette: „Milyen csodálatosan csenghet a hármas sípszó!” Különösebb örömre azonban nincs ok, mert a nyolcaddöntőben Olaszország válogatottja lesz az ellenfél. A squadra azzurra mostani Eb-mérlege: három győzelem, 6-0-s gólkülönbség. A csapat a legutóbbi harminc meccsén nem kapott ki, döntetlent is csak ötször ért el. A többiekre huszonötöt vert...