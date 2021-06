Harmadik csoportmeccsüket is megnyerték a belgák

A várakozásoknak megfelelően a belgák játszottak támadófelfogásban, az első negyedóra után nyomasztóvá vált a fölényük.

Belgium százszázalékos teljesítménnyel jutott nyolcaddöntőbe a labdarúgó Európa-bajnokságon, miután 2-0-ra legyőzte Finnországot a csoportkör harmadik, utolsó fordulójában, a B csoport szentpétervári mérkőzésén, hétfő este. Eredmény, csoportkör, 3. (utolsó) forduló, B csoport: Belgium-Finnország 2-0 (0-0) Szentpétervár, Kresztovszkij Stadion, 18 500 néző, v.: Felix Brych (német) gólszerzők: Hradecky (öngól, 74.), Lukaku (81.) Belgium: Courtois - Vermaelen, Denayer, Boyata - Chadli, Witsel, De Bruyne (Vanaken, 91.), Trossard (Meunier, 75.), Hazard - Doku (Batshuayi, 76.), Lukaku (Benteke, 84.) Finnország: Hradecky - Toivio, Arajuuri, O'Shaughnessy - Raitala, Lod (Forss, 91.), Sparv (Schüller, 59.), Kamara, Uronen (Alho, 70.) - Pohjanpalo (Kauko, 70.), Pukki (Jensen, 91.) II. félidő: 65. perc: Kevin De Bruyne átadását Romelu Lukaku a tizenhatos vonalán átvette, majd megtolta a labdát, és tíz méterről, középről a hálóba lőtte, ám a videobírós visszajátszásra hivatkozva a játékvezető les miatt nem adta meg a gólt. 74. perc: Az ötödik belga szöglet után Thomas Vermaelen a kapufára fejelt, de onnan a labda Lukas Hradecky kezére, majd a gólvonal mögé pattant (1-0). 81. perc: De Bruyne pontos passzával Lukaku kapura fordult, majd a tizenegyespont magasságából a hálóba lőtt (2-0). A várakozásoknak megfelelően a belgák játszottak támadófelfogásban, az első negyedóra után nyomasztóvá vált a fölényük, mindez azonban csak gólszerzési lehetőségeket eredményezett, mert a finnek rendkívül fegyelmezetten védekeztek, olykor pedig szerencséjük volt. A szünet után sem változott a játék képe, a finn kapus Lukas Hradecky egyre többször játszott főszerepet, és bár a 65. percben már ő is tehetetlennek bizonyult, a belgák első gólját les miatt nem adták meg. Kilenc perccel később éppen - az addig remeklő - Hradecky öngóljával került előnybe a világbajnoki bronzérmes, amely sorozatban 33. alkalommal szerzett legalább egy gólt. Legutóbb 2018 júliusában, az oroszországi világbajnokság elődöntőjében nem találtak be, amikor 1-0-ra kikaptak Franciaországtól, éppen Szentpéterváron. A végeredményt Lukaku állította be a 81. percben. Csapatának fölényére jellemző, hogy nyolc alkalommal találta el ellenfele kapuját, a finneknek mindez csupán egyszer sikerült. Nikolai Alho, az MTK finn középpályása a hetvenedik percben lépett pályára.