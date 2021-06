Senki sem számított erre: maradt továbbjutási esély Németországban

A labdarúgó Európa-bajnokság legerősebb csoportjában maradt továbbjutási esélye a magyar válogatottnak az utolsó forduló előtt.

Ha legyőzi a magyar labdarúgó-válogatott idegenben Németországot, akkor bejut az Európa-bajnokságon a legjobb tizenhat közé. A 2016-os Eb-n sem lehetett erre számítani, pedig akkor Portugália, Izland és Ausztria voltak a csoportellenfelek. Akkor az első helyen lépett tovább a nemzeti együttes, ez ezúttal nem lehetséges, de az is óriási meglepetés, hogy egyáltalán lehet beszélni a nyolcaddöntőről. Erre senki sem számított, még Marco Rossi szövetségi kapitány is azt mondta, hogy a világ legerősebb együttesei ellen – Franciaország az aktuális világbajnok, Portugália az Eb-címvédő, Németország a 2014-es vb győztese – minden gólnak nagyon kell örülni, a pontszerzést nem említette. Ehhez képest a magyarok a portugálok elleni 3-0-ás vereség után (amikor a 84. percben még 0-0 volt az állás) a franciákkal szemben 1-1-es döntetlent értek el. Németországban egyszerű a képlet: ha nyernek a magyarok, akkor a torna legnagyobb meglepetését szolgáltatva továbbjutnak, ha nem, akkor a negyedik helyen végeznek, utóbbi lenne a papírforma alapján a realitás. A találkozót közvetítő német közszolgálati televízió, a ZDF honlapján azzal kezdi a találkozó felvezetését, hogy a magyaroknak a papírforma alapján nincs esélyük. A beszámoló szerint a magyar válogatott a Bundesligában szereplő játékosaitól – Gulácsi Péter, Willi Orbán, Sallai Roland, Szalai Ádám – reméli a jó eredmény elérését. A cikkíró úgy véli, a budapesti mérkőzéseken rengeteget segített a magyar válogatottnak a telt ház, a fanatikus szurkolók, ezek egyike sem segíti majd a Rossi csapatot Münchenben. „A portugáloknak és franciáknak nehéz volt alkalmazkodniuk ahhoz, hogy megint telt ház előtt futballoznak – nyilatkozta a ZDF honlapjának Orbán. - Sokat jelentett nekünk a szurkolók jelenléte és támogatása, ez egyértelmű.” Marco Rossi azt mondta, Gulácsi Pétert a világ négy-öt legjobb kapusa közé sorolja, a hálóőr döntő érdemeket szerzett a franciák elleni pontszerzésben, amikor több szenzációs védése volt. „Nagyon nyugodt személyiség vagyok, ezen kívül stabilitás és megbízhatóság a legfontosabb tulajdonságok, amikre egy kapusnak szüksége van” – jelentette ki Gulácsi. Szalai Ádámról úgy véli a cikkíró, hogy már nem olyan gyors, mint régen, a kapura is kevesebb veszélyt jelent, de ő a vezére a magyar csapatnak, motivációs beszédeivel a mérkőzések előtt fel tudja tüzelni a többieket, a meccseken pedig rengeteg párharcot vív a védőkkel, akiket ezzel próbál kifárasztani. Joachim Löw, a németek szövetségi kapitánya arra hívta fel a figyelmet, hogy csapatának nyugodtan, türelmesen kell játszania. „A magyarok nagyon zártan, szervezetten védekeznek, ezt az egységet folyamatos nyomással lehet megbontani, amihez rengeteg türelem kell – hangsúlyozta a szakember. - Németország számára minden nagy tornán az elődöntőbe jutás a minimális cél, ezért nem kérdés, hogy a csoportból tovább kell jutnunk.” Löw az Eb után búcsúzik a válogatottól, az őszi világbajnoki selejtezőkön már Hansi Flick, a Bayern München korábbi trénere irányítja a nemzeti együttest. Löw vezetésével a németek 2008-2016 között minden világ- és Európa-bajnokságon bejutottak a legjobb négy közé, csak a legutóbbi, 2018-as oroszországi vb lóg ki a sorból, amikor kiestek a csoportkörben. Ennek megismétlését nem bánná egyetlen magyar futballszurkoló sem.

Variációk a továbbjutásra A magyar válogatott csak akkor jut tovább a csoportból, ha nyer Németországban. Győzelme esetén viszont garantált a továbblépése. A négy pont biztos továbbjutást jelent minden csapat számára, mert már van két három pontos harmadik helyezett a tornán (Finnország és Ukrajna). Ha a franciák és a portugálok döntetlent játszanak egymással Budapesten, akkor mindketten bejutnak a nyolcaddöntőbe. A franciák vereségük esetén is mindenképpen továbbjutnak, mert van négy pontjuk és semmiképpen sem tudnak a harmadik helynél hátrébb végezni. A portugáloknak muszáj pontot szerezni a garantált továbbjutáshoz, ha kikapnak, akkor negyedikek lesznek magyar siker esetén, de akkor sem lehetnek nyugodtak, ha a magyarok nem győznek és ők veszítenek, mert három ponttal a harmadik pozícióból nem garantált a folytatás a tizenhat között. Az F csoport állása: 1. Franciaország 2 1 1 - 2-1 4 pont 2. Németország 2 1 - 1 4-3 3 3. Portugália 2 1 - 1 5-4 3 4. MAGYARORSZÁG 2 - 1 1 1-4 1 Pontegyenlőség esetén az egymás elleni eredmény határozza meg a sorrendet.

Szerdai menetrend E csoport, 3. forduló: Szlovákia-Spanyolország 18 Svédország-Lengyelország 18 Az állás: 1. Svédország 4 pont, 2. Szlovákia 3, 3. Spanyolország 2, 4. Lengyelország 1.