Meggyőző csapatok csapnak össze az egyenes kieséses szakaszon

Megkezdődött az egymásra mutogatás a francia válogatottban, miután meglepetésre már a nyolcaddöntőben kiestek az Európa-bajnokságon – írja a 444 az Athletic alapján. Már a vereség utáni első pillanatokban azt lehetett látni, hogy Adrien Rabiot édesanyja dühösen magyaráz Mbappé apjának a lelátón. A hírek szerint arrogánsnak nevezte a franciák sztárját, aki elhibázta az utolsó büntetőt a sváciak elleni tizenegyespárbajban. Állítólag Pogba rokonaival is összeveszett, a Manchester United játékosát hibáztatva, amiért az ellenfél 3-3-ra tudta menteni a meccset a rendes játékidőben. Az Athletic arról számolt be, hogy a válogatott távolról sem alkotott egységes csapatot az Eb-n, néhányan kimenőt is kaptak a szünnapokon. A játékosok a budapesti Marriottban szálltak meg, de nem érezték jól magukat: hiányolták a luxust, és fájlalták, hogy egy tetőteraszon eltöltött estét leszámítva sehol sem tudtak együtt pihenni. Állítólag nem tetszett nekik, hogy a belvárosban laknak, és arra is panaszkodtak, hogy nem lehetett tágra nyitni a szobák ablakait. Úgy tervezték, hogy a magyarok elleni meccs után Gárdonyba költöznek, de végül maradtak . A hírek szerint Didier Deschamps szövetségi kapitánynak a kudarc ellenére esze ágában sincs lemondani, és kijelentette, hogy minden felelősséget magára vállal a nyilvánosságban.