19 éves fiú halt meg Turánál

A vádlott az utolsó szó jogán elérzékenyülve beszélt arról, hogy az egész életét végig fogja kísérni a tragédia és szeretne visszailleszkedni a társadalomba.

A harmadrendű vádlott – akinek utasai meghaltak a balesetben – 2 év felfüggesztett fogházbüntetést kapott. Mindkét vádlottat halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségében találták bűnösnek. Az ítélet jogerős. A vád szerint 2017. május 15-én M. Richárd 130 km/órás sebességgel haladt a XIII. kerületi Dózsa György úton a Kassák Lajos utcai kereszteződés irányába. Itt vágódott neki egy kanyarodó Citroënnek, amelynek két utasa életét veszítette. Első fokon 4 év letöltendő szabadságvesztésre ítélték, ezt mérsékelte most a másodfok. „A gyorshajtásért, amiért most gondolom itt vagyok, elismerem. Elismertem, hogy a gyorshajtásommal nem tudtam elkerülni az ütközést, sajnálom. Azt gondolom, hogy az egész életemet végig fogja kísérni ez a tragédia, azt kérem, hogy ne a múltam miatt és egy-két buta húzásom miatt ítéljenek meg” - mondta az utolsó szó jogán M. Richárd a Telex szerint. Hozzátette:

- fogalmazott a férfi, aki bilincsben érkezett az ítélethirdetésre, mivel letartóztatásba került egy szilveszterkor tartott drogos bulija miatt. Ez ekkora viszont már a sokadik kihágása volt, a járványügyi szabályok betartásával ugyanis rendre meggyűlt a baja. Emellett már az első fokon tárgyalják azon ügyét is, melyben azzal vádolják, hogy pénzért akarta visszaszerezni bevont jogosítványát. A Fővárosi Törvényszék közléséből az is kiderült, hogy az időmúlásra és a vádlottak megbánó magatartására tekintettel a bíróság lehetőséget látott az elsőfokon kiszabott büntetések enyhítésére. A büntetés kiszabásánál azt is figyelembe vették, hogy M. Richárd felismerte, a magatartási szabályok folyamatos megsértése miatt segítségre szorul. Korábban egy, a baleset ügyében kirendelt igazságügyi orvosszakértő megállapította: „M. Richárd impulzív, indulat vezérelt, egoista, öntörvényű, laza szabálytartása és magas rizikóvállalása miatt a büntetéseknek nincs visszatartó erejük." Ezzel szemben a férfi korábban arról beszélt , hogy ügyei túl vannak lihegve, és biztos benne, hogy a médiának köszönhetően is. "A legszigorúbb körülmények között, egy magánzárkában vagyok fogva tartva. Azon a szinten, ahol én vagyok, sorozatgyilkosok, gyilkosok vannak, miközben én egy gondatlan baleset miatt állok bíróság előtt” - mondta.