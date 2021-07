Megremegtek a svájci lábak

Spanyolország csakúgy mint Horvátország ellen ezúttal sem tudott győzni a rendes játékidőben, de így is a papíron esélyesebb csapat jutott a legjobb négy közé.

Elsőként Spanyolország jutott be a labdarúgó Európa-bajnokság elődöntőjébe, miután Szentpéterváron büntetőpárbajban legyőzte Svájcot. A spanyolok már a nyolcadik percben megszerezték a vezetést, egy jobb oldali szöglet után Jordi Alba lőtt 18 méterről, a labda Denis Zakarián irányt változtatott, így Yann Sommer kapusnak esélye sem volt, hogy hárítson. A folytatásban is jobbára a spanyolok akarata érvényesült, az első félidőben kaput sem találtak a svájciak.

Az 56. percben Zakaria próbálta javítani korábbi hibáját, fejese után nem sokkal szállt el a kapu mellett a labda. A 64. percben először találtak kaput a svájciak, Steven Zuber öt méterről vette célba sikertelenül a spanyol kaput. A 68. percben egyenlített Svájc, Aymeric Laporte és Pau Torres nem értették meg egymást, Remo Freuler passza után pedig Xherdan Shaqiri kilőtte nyolc méterről a jobb alsót.

A 77. percben a helvétek tíz emberre fogyatkoztak, Freuler belépője után hezitálás nélkül mutatta fel a pirosat Michael Oliver játékvezető. A folytatásban hiába támadtak a spanyolok, a rendes játékidőben nem tudták dűlőre vinni a dolgot.

A 92. percben a csereként beállt Gerard Moreno hagyott ki egy ziccert, öt méterről nem találta el a kaput. A 96. percben Alba szinte ugyanonnan próbálkozott, mint a gólja előtt, ezúttal Sommer ki tudta ütni a labdát a léc alól. A folytatásban is egy kapuztak a spanyolok, előbb Moreno közeli próbálkozását, majd Mikel Oyarzabal két átlövését is védte a Mönchengladbach kapusa. A térfélcsere után is mentek előre a spanyolok, hasonlóan nagy lehetőséget azonban már nem jegyezhettünk fel.

A büntetőpárbajban a spanyol csapatkapitány, Sergio Busquets állt először a labda mögé, Sommer rossz irányba vetődött, de a labda a kapufán csattant. Aztán a svájci Fabian Schar rontott, majd Rodri és Manuel Akanji sem tudott gólt lőni, három kör után 1-1 volt az állás. Moreno higgadtan értékesített a büntetőjét, majd Ruben Vargas bombázott a léc fölé. Oyarzabal viszont nem hibázott, így Spanyolország 3-1-re megnyerte a tizenegyespárbajt.

Spanyolország a legjobb négy között az Olaszország–Belgium párharcának győztesével méri majd össze erejét jövő kedden.



Szombaton további két negyeddöntőt rendeznek, előbb 18 órától Csehország és Dánia feszül egymásnak Bakuban. Mindkét együttes nagy lehetőség előtt áll, a skandináv és a közép-európai együttes is a torna meglepetéscsapai közé sorolható, előzetesen kevesen várták tőlük, hogy bejutnak a legjobb nyolc közé. Most viszont egyikük biztosan ott lesz a legjobb négy között. „Ez egy olyan lehetőség, amilyen talán soha többé nem adódik az életünkben, egy olyan esély, amiért nagyon keményen megdolgoztunk” – jelentette ki Kasper Hjulmand, a dánok szövetségi kapitánya. Dániát a szakértő többsége esélyesebbnek tartja Csehország ellen, ugyanakkor hiba lenne leírni a riválist, amely úgy győzte le Hollandiát, hogy kaput eltaláló lövést sem engedélyezett ellenfelének. Az utolsó negyeddöntőben, 21 órától egyértelműen Anglia a favorit Rómában. Ukrajna előbb épphogy befér a legjobb 16 közé, három ponttal lett csoportharmadik. A nyolcaddöntőben Andrij Sevcsenko együttese drámai csatában, egy 121. percben lőtt góllal búcsúztatta Svédországot. Az angolok ezzel szemben a csoportkört veretlenül, két győzelemmel és egy döntetlennel zárták, a 16 között kedden a németeket búcsúztatták, és négy találkozó után kapott gól nélkül állnak a tornán. „Hosszú a kispadjuk, kiváló az edzői stáb, tökéletesen tisztában vagyunk vele, milyen nehéz összecsapás elé nézünk – fejtette ki Sevcsenko. – Rendkívül nehéz gólt szerezni ellenük, ugyanakkor nem rémülünk meg az erősségeiktől. Ez motivációt jelent számunkra, hiszen akárcsak az életben, a futballban is minden lehetséges. Ki fogjuk tenni a szívünket a pályára, hogy még több örömet szerezzünk a szurkolóinknak” – tette hozzá. Anglia 1996 után juthat el ismét az elődöntőig Európa-bajnokságon, míg Ukrajna így is fennállása legjobb eredményét érte el a mostani kontinensviadalon.