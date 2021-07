Kiejtették a belgákat az olaszok, az elődöntőben a spanyolokkal találkoznak

A 2018 szeptembere óta veretlen olasz válogatott 2-1-re legyőzte Belgiumot. Roberto Mancini csapata így az elődöntőben a spanyolokkal mérkőzik meg.

Az olasz válogatott 2-1-re legyőzte Belgiumot a labdarúgó Európa-bajnokság második negyeddöntőjében, pénteken, Münchenben. Az olasz válogatott 2018 szeptembere óta veretlen, azóta 32 mérkőzéséből 26. alkalommal nyert, ezzel tovább javította saját csúcsát. Roberto Mancini együttese a keddi, londoni elődöntőben a spanyolokkal találkozik. Az első gól a 31. percben született. A belgák eladott labdáját Verratti passzolta be a tizenhatoson belülre, amit Barella három védő között megtartott, majd tíz méterről, jobbról félmagasan a hosszú sarokba lőtt (1-0). Később, 44. percben Insigne a belga térfél közepén kicselezte Tielemanst, és mivel a védők behátráltak, balról, 20 méterről kilőtte a hosszú felső sarkot (2-0). Pár perc múlva a bal oldalon meglóduló Dokut Di Lorenzo teljesen fölöslegesen fellökte a tizenhatos oldalvonalán, az alapvonalhoz közel, a megítélt büntetőt Lukaku a jobbra ugró Donnarumma helyére lőtte (2-1). A belgáknál Eden Hazard nem tudta vállalni a játékot, a címvédő portugálok elleni nyolcaddöntőben hozzá hasonlóan megsérült Kevin de Bruyne azonban ott volt a kezdőcsapatban, amelyben így is volt egy meglepetés: a Rennes játékosa, Jérémy Doku volt az egyik támadó. Az olaszoknál az eddig csak egy mérkőzésen kezdő, de minden találkozón szerepet kapott Federico Chiesa váltotta a kezdő tizenegyben Domenico Berardit. Aktívabban kezdett a belga csapat, de az olaszok még az első negyedórában lesgólig jutottak. A 22. percben De Bruyne lövésénél Donnarummának kellett hatalmasat védenie, az olasz válogatott enyhe labdabirtoklási fölénye azonban az első, kaput eltaláló lövésével góllá érett. Roberto Mancini együttese továbbra is irányított és megduplázta előnyét, a belgák azonban gyakorlatilag a semmiből még a szünet előtt szépítettek. A fordulás után is az olaszoknál volt többet a labda, de az első veszélyes helyzetre a 60. percig kellett várni: egy mintaszerű belga támadás végén De Bruyne keresztezését Lukaku nem tudta belőni, Spinazzolát találta combon a kapu torkában. A csapatok többször is könnyedén játszották át a rivális középpályáját, emiatt lüktető volt a játék, és egyre többször alakult ki gólhelyzet mindkét oldalon. Az utolsó negyedórában inkább a sérülések és a cserék játszották a főszerepet, újabb gól pedig már nem esett.