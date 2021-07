Baleset miatt torlódik a forgalom az M7-esen Polgárdinál

Az év első hat hónapjában összesen 3815 otthonban keletkezett tűz, 263 esetben panellakásban.

A tűzoltók adatai szerint átlagosan 40 perc kellett ahhoz, hogy megfékezzék a tüzeket. A leghosszabb beavatkozás 8 órán át tartott, sok tüzet percek alatt elfojtottak. Az első félévben keletkezett lakástüzek eloltásához összesen 2400 munkaórára volt szükség, ehhez 7313 tűzoltóautót riasztottak a helyszínekre. Kiderült:



A statisztika szerint 180 helyszínen gázpalackok nehezítették a tűzoltók munkáját. 81 lakás olyan mértékben megrongálódott a tűzben, hogy az ott élőknek átmenetileg el kellett hagyniuk az otthonukat. A szándékosság gyanúja 99 esetben vetődött fel, ezeket az eseteket a rendőrséggel közösen vizsgálja a katasztrófavédelem. Felhívták a figyelmet:



Végül a katasztrófavédelem arról is beszámolt, hogy a tűzoltókat az első félévben 532 alkalommal riasztották szén-monoxiddal összefüggő esethez. 148-an szenvedtek valamilyen mértékű mérgezést, 15 emberen pedig már nem lehetett segíteni. Legutóbb egy négytagú budapesti család tragédiájáról adott hírt a Népszava is . Az eset arra is rámutatott, amire a katasztrófavédelem külön is felhívta a figyelmet: