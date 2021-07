Légi szerencsétlenség: Legkevesebb 17 ember meghalt a földnek ütköző katonai gépen a Fülöp-szigeteken (videó)

A cél, hogy megkerüljék az Európai Bíróságot, amely már elmarasztalt egy sor magyar és lengyel törvényt, miután azok sértették a jogállamot.

Orbán Viktor lepaktált az Európai szélsőjobbal, miután Le Pennel, Salvinival, Melonival és Kaczynskival közös nyilatkozatot írt alá az EU megreformálásáról. Az állásfoglalás alapkőnek tekinti a lépést, hogy új nagy szövetség jöjjön létre Strasbourgban. A csatlakozók között vannak ultrakonzervatívok, illetve újfasiszták is (Olaszország Fivérei). A szöveg magán viseli Orbán keze nyomát, különösen ott, ahol sürgeti, hogy a tagállamok védelmében az alkotmánybíróságok bevonásával hozzanak létre új mechanizmust. A cél itt az, hogy megkerüljék az Európai Bíróságot, amely már elmarasztalt egy sor magyar és lengyel törvényt, miután azok sértették a jogállamot. Ugyanakkor az aláírók között nincs ott a német AfD, a Svéd Demokraták, valamint hiányoznak a román szélsőjobbosok is. Jansa, Orbán szövetségese maradt az Európai Néppárt oldalán. Ami arra utal, hogy a magyar vezető sok új támogatót nem tud magához vonzani, túl persze hagyományos lengyel szövetségesén. Ugyanakkor nem látszik, hogy bármiféle egyesülés készülődne az Európai Parlamentben. A zöldek frakciójának vezetője, a belga Philippe Lamberts azon szórakozik, hogy csupán egy közleményre futotta. De hát miként tudna egyetértésre jutni Salvini és Meloni? Hiszen az előbbi a keresztény kontinens nevében mindig is védte a magyar politikát, viszont utóbbi mostani szerepvállalása nehezen egyeztethető össze azzal, hogy a Liga a Draghi vezette koalíció tagja. Le Pen nagy barátja Putyinnak, ellenben a PiS rosszul van az orosz elnöktől, emlékeztet Lamberts. Úgy hogy hiába próbálkozott többször is diszkréten a francia politikus, Kaczynski mindannyiszor elutasította, hogy találkozzanak. A szociáldemokrata képviselőcsoport vezetője nem hiszi, hogy hosszú időre szólna a szélsőjobbos, populista, nacionalista összefogás. És akik nem képesek együttműködni, azok a végén általában háborúságba keverednek egymással. Le Pen külön nyilatkozatban igyekezett tisztázni, hogy a nyilatkozat a közös kulturális és politikai munka alapját képezi, de tiszteletben tartja a meglévő frakciók szerepét. Lamberts szerint az egész felhajtás leginkább arra volt jó, hogy megmutassa: a szereplők továbbra is más-más szövetséghez tartoznak Strasbourgban. Illetve hogy még léteznek. Ezek a pártok tényleg nincsenek jó passzban és ez áll Orbánra is. A liberálisok nevében Stephane Séjourné úgy értékelte, hogy a szélsőjobb pártjainak 80 százaléka visszaesőben van, ezért most próbálnak új lendületet venni. De aligha tudnak közös tömböt alkotni. Viszont – teszi hozzá Lamberts – ha sikerülne is nekik, akkor is csak annyi mandátumuk lenne, mint most. A Néppárt részéről Weber idáig nem szólalt meg, ám a pártcsalád egyik tagja szerint egyelőre nem rajzolódnak ki új párt körvonalai a mostani kezdeményezés nyomán. De azért a kereszténydemokratáknak meg kell barátkozniuk azzal a gondolattal, hogy tőlük jobbra erős tömörülés alakulhat.