Kidőlt fákhoz és letört ágakhoz riasztják a tűzoltókat a fővárosban

Az ország középső területeinek több járására is másodfokú riasztást adott ki heves zivatarok veszélye miatt péntek éjfélig az Országos Meteorológiai Szolgálat . Eszerint péntek hajnaltól a kora délutáni órákig legnagyobb valószínűséggel az ország középső sávjában, illetve a Dunántúl keleti felén kell zivatarokra számítani, amelyek északkelet felé haladnak. A legintenzívebb gócokat viharos (60-70 km/h) széllökés, 1-2 cm-t elérő jégeső és intenzív csapadék is kísérheti. Péntek délután dél felől várhatóan egy kiterjedt, heves zivatarrendszer éri el az országot, amely estére fokozatosan északkeletre helyeződik át. A leghevesebb gócokat szélroham (90-100 km/h, de ezt meghaladó sem kizárt), jégeső (2-3, de helyenként akár 4+ cm jégátmérő) és felhőszakadás (rövid idő alatt lehulló 25-50 mm csapadék) is kísérheti. Megjegyezték, hogy a délutáni, esti órákban akár magasabb fokú (piros) riasztás is érvénybe léphet az események függvényében. A nyugat felől érkező hidegfront és a csapadék hatására mérséklődik a hőség, és az visszaszorul a déli és keleti területekre.