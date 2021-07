HÉV-vel ütközött egy autó Csömörön - mentőhelikopter is érkezett a helyszínre

A celebritás a buszsofőrre vallott, eszerint ő vészfékezett és rántotta balra a kormányt, ám a BKV-járat vezetője ezt tagadta.



Hétfő délelőtt folytatódott Berki Krisztián büntetőfékezés miatti büntetőügye a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságon. A férfi, az egykori Fradi-vezér, majd celebritás a vádirat szerint még 2018-ban okozott balesetet, amikor büntetőfékezett egy busz előtt, a BKV-járat pedig belehajtott az autójába. Az ügyészség két és fél év szabadságvesztést indítványozott vele szemben, továbbá három évre eltiltanák a vezetéstől és a közügyek gyakorlásától is. Az Index tudósítása szerint a júniusban kezdődött per második tárgyalási napjára tanúkat idéztek be, de a tárgyalás a magát korábban ártatlannak valló vádlott megszólalásával kezdődött. Eszerint Berki újra elmondta, hogy az eset napján Szlovákiából tartott haza. Azt állította:

„Nem volt szabálytalan az előzése, azért próbálta lehagyni a buszt, mert úgy érezte, a sofőr nem szimpatizál vele.”

Továbbá arról beszélt, hogy előzése közben a buszsofőr balra rántotta a kormányt, ekkor dudáltak is egymásra. Úgy emlékezett a történtekre, hogy miután kikerülte a buszt, a felesége szólt neki, megérkeztek a célhoz, és ekkor visszasorolt, lassítani kezdett. Azt mondja, azért állt meg, mert látta, hogy zárva van a lakópark kapuja, és szerinte a busz lassítás nélkül belehajtott az autójába. Berki azt állítja, hogy nem látta az előzni tilos táblát és a záróvonalat. Önmagát gyakorlott sofőrnek tartja, és már többször is előzött ezen az útszakaszon, most is a szaggatott vonalnál kezdte a manővert. Közölte azt is:



„Becslése szerint maximum 25 százalékkal lépte túl a megengedett sebességet. Amikor megállt, hogy beforduljon a lakóparkba, szerinte a busz még messze volt, nem is látta a visszapillantóban.”

A hétfői tárgyaláson Császár Gergely igazságügyi szakértőt is meghallgatták, amit maga a vádlott kért. A szakértő azt mondta, hogy véleménye szerint „a busz elkerülhette volna az ütközést, ha fenntartja a lassítást”. Úgy vélekedett, a buszsofőr vezetéstechnikai hibát vétett, mert felengedte a fékpedált, majd megint rálepett, de hogy ez felróható-e, azt majd a bíróság dönti-el. Berki Krisztián kérdésére, hogy a buszsofőr becsapódott-e a kocsijába, vagy vészfékezett, azt válaszolta a szakértő, hogy a busz vészfékezett. Ezzel szemben a buszsofőr elmondta, hogy csak lassított a megállónál, mert nem volt se le-, se felszálló utas. Hallotta a dudálást, és állítása szerint azért dudált vissza, hogy jelezze, nem fog megállni. Berki ekkor nagy sebességgel megelőzte a buszt, ezért próbált intenzív fékezéssel megállni, de mint mondta:



„nem vészfékezett, mert féltette az utasokat”.

A sofőr arról beszélt, Berki Krisztián ahogy a busz elé ért, „állófékezést csinált”. A buszvezető tagadja, hogy balra rántotta volna a kormányt. A tárgyaláson le is vetítették az esetről készült videót, s a bíró megjegyezte, hogy ő úgy látja, a busz nemcsak lassított, hanem egy pillanatra meg is állt a buszmegállónál. Kiderült: Azt a felvétel sem bizonyítja, hogy a buszsofőr balra rántotta volna a kormányt. Ezt a szakértő is megerősítette, Berki viszont fenntartotta a saját verzióját. A sofőr pedig azt mondta, csak egy „billentésre” állt meg, hogy lássa, van-e a tábla mögött valaki. A felvételen egyébként jól hallhatóan azt mondja a sofőr a fékezés után:



„Berki, b...meg, ki lenne.”

Tanúként hallgatták meg Berki Krisztián feleségét is, aki a tárgyaláson ugyanazt mondta, mint a vádlott. Arra a kérdésre, Berki ideges volt-e a második előzésnél, nemmel válaszolt.