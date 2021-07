56 új fertőzöttet regisztráltak, meghalt 3 beteg

Az ország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkár munkaidejének jó részét tölti ki mostanság a szalagok átvágása egy főváros melletti választókerületben. Nem véletlenül.

„Magyar külpolitika magyar érdekek mentén” mottójú videóban számolt be május végén arról Menczer Tamás, hogy Telkiben „mostantól bárki szabadon kipróbálhatja” a magyar fejlesztésű labdajátékot, a teqballt, hiszen „Magyarország a legátoltottabb ország az EU-ban”. Aki nem követi napi rendszerességgel a Szijjártó Péter vezette tárca tevékenységét, joggal teheti fel a kérdést: mi köze van a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkárának a focit és az asztaliteniszt ötvöző játékhoz, és miért olyan fontos, hogy immár Telkiben is lehet rúgni a labdát, hogy ezt egy ilyen magas rangú kormányzati politikus jelenti be. Pedig mindez nem véletlen. Az, hogy a tárca kiemelten foglalkozik a teqballal, jól illusztrálja a külpolitika unortodox felfogását, amelynek a minisztériumban egyik emblematikus képviselője Menczer. Már évekkel ezelőtt felkarolták a játékot, hogy a sportdiplomácia „zászlóshajójává” tegyék, mert – mint azt az államtitkár korábban kifejtette – „kiváló példa a magyar találékonyságra, fineszre”. Ráadásul jól ismert: Szijjártó nagy sportember, forrásaink szerint nem véletlen, hogy a főiskola elvégzése után a Duna Televízióban sportriporterként dolgozó Menczer bekerült a külügybe. De oka van annak is, hogy az utóbbi időben Menczer olyan gyakran jelenik meg a Budakeszi központú egyéni választókerületben – ahova Telki is tartozik – felavatni, átadni olyan beruházásokat, fejlesztéseket, amikhez vajmi kevés köze van a külügynek. Mint az a Kormányinfón feltett kérdéseinkre Gulyás Gergely kancelláriaminiszter által adott válaszokból kiderült: a Fidesz a Budakeszin élő kormánypárti politikust indítja képviselőjelöltként a fideszes Csenger-Zalán Zsolt helyett. Többek között június elején Menczer jelentette be, hogy a budakeszi buszsávok kialakítását 586 millió forinttal támogatja a kormány, két héttel ezelőtt pedig többek között ő mondott beszédet a Budai-hegységben található turistaszállás, a felújított Anna-lak átadási ceremóniáján. Az államtitkár láthatóan sok mindenhez ért: többek között részt vett a a Hit közösséget teremt című konferencián a budajenői Magtárban, jelentett már be templomfelújítási programot, s adott át akkumulátor újrahasznosító gyárat. Az államtitkár tipikus figurája annak a fideszes új generációs politikusi gárdának, akik harcosságukat akkor sem adják fel, ha hivatalt viselnek, olyan posztot töltenek be – ő például a diplomácia egyik irányítója –, amelytől egyébként ez a stílus idegen. Menczer a „baloldal oltásellenes” szlogenű fideszes kampány egyik legfőbb szószólója. Gyakran veszi védelmébe a kétes hatásosságú kínai vakcinát, keményen üzent német, svéd és holland politikusoknak, amikor azok a homofób törvény miatt bírálták Magyarországot. Legemlékezetesebb nyilatkozatát tavaly az ATV-nek adta, amikor egy kikerült irattal kapcsolatban azt mondta: „úgy látszik, a külügyminiszter úr nem rúgott még ki elég embert, ezért szivárognak a dokumentumok”. „Stílusa nagyon jó példa arra, hogyan itatódott át pártpolitikával a magyar diplomácia” – jellemezte egy külügyes forrásunk. A politikus 1984-ben Pécsen született, de Baján nevelkedett – ahol édesapja híres orvos –, majd a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Karán szerzett diplomát, életrajza szerint németül felsőfokon, angolul középfokon beszélt. 2015-ben került a tárcához, ahol gyorsan felívelt a karrierje: sajtófőnökként kezdte, de 2017-ben már kommunikációért és parlamenti koordinációért felelős helyettes államtitkáraként dolgozott, 2018 óta pedig ő a nemzetközi megjelenítésért felelős államtitkár. Forrásaink szerint egész magas szinten van bekötve, úgy tudjuk, pártba való belépési nyilatkozatát Orbán Viktor, Szijjártó Péter és Kubatov Gábor írta alá. Egy külügyes forrásunk azt mondta, főnökéhez hasonlóan maximalista, beosztottjaitól elvárja, hogy akár este, hétvégén is hadra foghatóak legyenek. Ugyanakkor több ellenzéki szakpolitikus is hangsúlyozta, Menczer Janus-arcú politikus. Miközben a parlamentben, a tévéstúdiókban soha nem fogja vissza magát, szűk körben barátságos, sőt, ha valaki a túloldalról valamilyen kéréssel áll elő az Országgyűlés folyosóján, készséggel meghallgatja, esetenként segíteni próbál. Portrénk összeállításakor interjút is kértünk az államtitkártól, de ő azt válaszolta: „a külügyminisztertől azt a feladatot kapta, hogy a munkáját végezze, és nem azt, hogy magáról beszéljen”. Jövőre nem lesz könnyű dolga a hithű fideszes politikusnak: egy olyan választókerületben küzd majd, amely inkább az ellenzékhez húz. 2018-ban az LMP akkori társelnöke, Szél Bernadett ugyan alulmaradt 296 szavazattal, de az akkor még külön induló ellenzéki jelöltek együtt 10 százalékponttal több voksot kaptak, mint Csenger-Zalán Zsolt.