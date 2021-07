Több baleset is történt a hazai sztrádákon

A galgagutai férfi seprűnyéllel támadt idős szomszédasszonyára. A nőnek, aki több mint 1,3 millió forintot tartott nejlonzacskóban, megállt a szíve.

Nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntette miatt 14 év 6 hónap fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte a Balassagyarmati Törvényszék azt a 45 éves galgagutai férfit, aki megölte idős szomszédasszonyát otthonában tartott pénzéért – közölte az ügyészségi portálon a Nógrád Megyei Főügyészség. Közleményük szerint idén márciusban emeltek vádat azzal az italozó életmódot folytató, munkanélküli férfival szemben, aki 2020. április 9-én ittasan, a lakóházak mögött a kertek felől a kerítésen átmászva jutott be a szomszédjához. A teraszon a neki háttal ülő 89 éves idős nőt többször fejen ütötte egy seprűnyéllel, majd annak vérző fejét egy konyharuhával letakarta, hogy nyugodtan „kutathasson” a házban, ahol 12 ezer forintra lelt. Az asszony azonban, aki a bántalmazás következtében könnyebb sérüléseket szenvedett, meghalt. Halálát „a támadás során elszenvedett pszichés terhelés miatti heveny szívmegállás okozta”.

A támadó ezután hazament, otthonában elégette a „gyilkos fegyvert", azaz a seprűnyelet, majd visszament a halott nő házába, tovább kutatott, és az egyik szekrényben egy nejlonzacskóban összesen 1,32 millió forintra bukkant. A vádirat szerint a tettes másnap a zsákmányolt pénzből egy balassagyarmati boltban csaknem 40 000 forint értékben édességet, élelmiszert, whiskyt és sört vásárolt, sőt „jótékonykodott” is: 46 000 forintot az egyházközösségnek adományozott, és 200 000 ezer forintot a másik szomszédjának is felajánlott, aki ezt azonban nem fogadta el. Az ügyben a Balassagyarmati Törvényszék már az előkészítő ülésen jogerős ítéletet hirdetett, ugyanis a vádlott elismerte a bűncselekmény elkövetését és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. A bíróság a kiszabott büntetés mellett a rablógyilkost kötelezte az eljárás több mint hatmilliós bűnügyi költségének a megfizetésére is.