Fellebbez az MLSZ a zárt kapus büntetés ellen

Több mint fél millióan írták alá azt a petíciót, amelyben azt követelik, hogy a marihuánát fogyasztó Sha’Carri Richardson elindulhasson az olimpián 100 méteres síkfutásban.

Néhány nap alatt több mint 560 ezren írták alá azt a petíciót, amelyben követelik, hogy az Egyesült Államok Atlétikai Szövetsége (USATF) nevezze be a világ egyik legjobb 100 méteres síkfutónőjét, Sha’Carri Richardsont a jövő pénteken kezdődő tokiói nyári olimpián legalább a 4x100-as váltóba. A 21 éves atlétanőt júniusban kizárták az amerikai bajnokságról, ahol megnyerte a 100 méteres síkfutást - ami egyben válogató volt a nyári játékokra, mert a doppingvizsgálaton marihuána nyomait mutatták ki a szervezetében, ezért az elért eredményét törölték. A marihuánának nincs teljesítményfokozó hatása, mivel azonban kábítószer, szerepel a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség, a WADA tiltólistáján. Fogyasztói sokkal enyhébb büntetést kapnak, mint a doppingolók, akiket évekre tiltanak el. Richardson versenyzési jogát is mindössze egy hónapra, július 28-ig függesztette fel a WADA, ez azonban azt jelenti, hogy a sportolónő nem állhat rajthoz az olimpián a 100 méteres síkfutásban, mert annak időpontjában még érvényes az eltiltása, a váltóban viszont elvileg már indulhatna. A sportoló egy televíziós interjúban sírva ismerte el, hogy valóban elszívott néhány szál marihuánás cigarettát, az amerikai közvéleményt felkavaró beszélgetésben Richardson elmondta, hogy édesanyja halálának feldolgozásában segített a kábítószeres cigaretta, nem akart senkinek sem ártani, sem jogosulatlan előnyhöz jutni, lelkileg összeomlott, ezért követte el ezt a tettét. „Mindenkitől elnézést kérek, akinek csalódást okoztam, nagyon egyedül éreztem magam édesanyám elvesztése után, nem voltam ura a cselekedeteimnek, kicsúszott a lábam alól a talaj, hibáztam, amit sajnos nem lehet már jóvátenni” – nyilatkozta Richardson. Richardson idén áprilisban 10.72 mp alatt teljesítette a 100 métert, ennél az eredménynél csak öt női atléta ért el jobb eredményt a sportág történetében, eredményének köszönhetően az egyik esélyese lett volna az aranyéremnek a tokiói játékokon. Az egy hónapos eltiltás ellen nem volt fellebbezési lehetőség, de a 4x100-as váltónak tagja lehetett volna, mert ezt a számot a büntetése letöltése után rendezik, az USATF azonban nem nevezte be az olimpiára. A szervezet döntését azzal indokolta, hogy Richardson a kizárása miatt nem ért el értékelhető eredményt a válogatón, ezért az amerikai szabályok értelmében nem kerülhetett be a váltóba sem. „A szabály az szabály, és ezeket mindenki ismeri. Az más kérdés, hogy továbbra is így kell-e maradniuk” - így reagált Joe Biden elnök is a történtekre, ami jelzi, hogy az ügy mekkora társadalmi polémiát okozott. Tudniillik több világhírű sportoló is értetlenségét fejezte ki az eltiltás miatt. „Akik ezt a döntést hozták, ők is elszívnak egy-egy marihuánás cigit a különböző bulikban, álszentek vagytok és kettős mércét alkalmaztok, ráadásul ti még loptok és csaltok is – fakadt ki Dwyane Wade, az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokságban, az NBA-ben szereplő Miami Heat sztárja. - Senkinek sem ártott ez a lány, miért nem hagyjátok békén?” „Nem tudom, miért szerepel a doppinglistán a marihuána, amikor nyilvánvalóan nem az – hangsúlyozta Michael Johnson, négyszeres olimpiai bajnok sprinter. - Amíg nem tudják normálisan megindokolni a marihuána tiltását, addig nem lenne szabad rajta lennie a doppinglistán.” „Ekkora szemétséget – dohogott Patrick Mahomes, az amerikaifutball-ligában, az NFL-ben szereplő Kansas Chiefs irányítója, akit az előző szezon legjobb játékosának választottak a bajnokságban. - Engedjétek futni, ne szórakozzatok vele!” Az USATF címére rengeteg felháborodott üzenet érkezett, mert a szövetség segítséget ígért Richardsonnak, amikor kiderült, hogy marihuána volt a doppingmintájában. A sportrajongókat ezért érte váratlanul, hogy a világ egyik legjobb 100 méteres női sprintere végül mégsem került be az amerikai olimpiai váltócsapatba.

Emberi érzésekért büntettek „A WADA nem tudja megindokolni, miért tiltott szer a marihuána, milyen veszélyeket rejt a sportolók számára – írta a The Washington Post. - Richardsont azért büntették meg, mert emberi érzései voltak. Ezért kavarja fel ennyire ez az eset a közvéleményt, együttérzünk vele és borzasztóan sajnáljuk, hogy ilyen helyzetbe került.”