Three Swords 2021: hadgyakorlat ukrán módra

Nem szabad despotáknak eladni azokat a programokat, amelyek a demokrácia aláásására is felhasználhatóak, állapítja meg a Hárec című lap.

Az izraeli Hárec című lap azt firtatja, miként vált az izraeli kémtechnológia a diktátorok fegyerévé. A lap emlékeztet arra, hogy az ország régóta fontos fegyverexportőr, amelyek közül néhány gyakran megsérti az emberi jogokat. Izraeli fegyvereket használtak despotikus rezsimek, és szégyenletes módon még népirtás esetén is.

Az izraeli védelmi minisztérium adatai szerint az ország fegyverexportjának 42 százaléka Ázsiába, 26 százaléka Európába, 25 százaléka Észak-Amerikába, 5 százaléka Latin-Amerikába és 2 százaléka Afrikába irányul.

Mint a Hárec rámutat, bizonyos értelemben és esetekben a kiberfegyverek még a lőfegyvereknél is súlyosabb következményekkel járhatnak, ha a diktátorok kezébe kerülnek. Néhány évvel ezelőttig, ha egy autoriter vezető ellen szerveződött volna az ellenzék, felkelést szervezve, azt az adott politikus erőszakkal, fegyverekkel és tankokkal verte volna le. De ma már mindenkinek van okostelefonja és közösségi médiája, és ezek a brutális rendőri fellépés felvételei hamar elterjedhetnek a világhálón. Az előző évezred Tiananmen téri eseményei nem ismétlődhetnek meg a 2000-es években, állapítja meg az izraeli lap. A telefonok miatt azonban nincs is szükség erre. A kiberháború láthatatlan, és néha maguk az áldozatok sem tudják, hogy mivel állnak szemben, kitől kell megvédeniük magukat, kitől kell óvakodniuk. Sokféleképpen vissza lehet élni ezekkel a szoftverekkel oly módon, hogy azt még maga a gyártó sem tudja, úgy, mint jelen esetben az NSO, amelynek nincs fogalma arról, kik a célpontok. A kiberfegyverek lemásolhatók vagy ellophatók, hiszen végül is szoftverekről van szó, emlékeztet az izraeli lap. Végső soron a kiberfegyverek letagadhatók, létezésüket és használatukat rendkívül nehéz bizonyítani, így a despota ártatlannak vallhatja magát. De a kiberhadviselés dermesztő hatással van a demokráciára. Az ellenzéki aktivisták eleve félnek egymással kommunikálni. A források nem mernek kapcsolatba lépni az újságírókkal. A tüntetést meg sem tartják, megfigyelik és elhallgattatják, jóval azelőtt, hogy bárki is kilépne az utcára.

Egy a kormányt bíráló új cikket meg sem fognak írni, mert senki sem lép kapcsolatba a riporterrel. Ebben az értelemben a kibertámadások szinte tökéletes változata Orwell mindentudó disztópikus Nagy Testvérének az 1984-ben.