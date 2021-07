Budapest Pride: A tömeg eleje már a Tabánnál, nemsokára jönnek a beszédek - ÉLŐ

Az idei rendezvény számos aktuálpolitikai problémára is határozott választ ad. A Pride résztvevői tudósítónk szerint több tízezren vannak, a felvonulókat szélsőséges ellentüntetők próbálták megzavarni.



16:40 A Gellért szállónál, igaz a kereszteződéstől kissé hátrébb, már a fürdőnél is fekete pólós, kopaszra nyírt ellentüntetők várták a Szabadság hídról érkező Pride-felvonulókat. A rendőri készültség itt is jelentős volt, s a kordon rácsai mögül rikoltották ők is a „mocskos buzik" rigmust, illetve azt bizonygatva, mekkora magyarok, a focimeccsekről ismerős ria-ria, ungária

Az idei Budapest Pride több szempontból is különbözik az elmúlt években rendezett eseményektől. Egyrészt a felvonulás helyszíne más lett: a résztvevők idén Pestről Budára vonulnak, a Madách tér – Astoria – Kálvin tér – Fővám tér – Szabadság híd – Szent Gellért rakpart – Döbrentei tér útvonalon. Emellett az eseményt, ahogyan arról korábban már beszámoltunk, a szervezők „Vedd vissza a jövőd!" szlogennel hirdették meg, tehát a résztvevők nem csak ünnepelnek, hanem tiltakoznak is. Ahogyan az az esemény hivatalos oldalán olvasható: a „tiltakozás a putyini mintára készült homofób propaganda-törvény, a gyűlöletkeltő plakátok, a transznemű embereket megbélyegző alkotmánymódosítás és a jogi nemváltás betiltása, az örökbefogadás ellehetetlenítése, az Egyenlő Bánásmód Hatóság megszüntetése, és az állandóvá vált, uszító, homofób, gyűlölködő közbeszéd ellen is". Az idei Pride abból a szempontból is különleges, hogy július első felében lépett hatályba az Orbán-kormány orosz mintára készített homofób törvénye , amely egyebek mellett megtiltja 18 éven aluliak számára a homoszexualitás „népszerűsítését" és megjelenítését iskolákban, tévében, hirdetésekben, illetve korlátozhat vagy kizárhat egyes civil szervezeteket a szexuális felvilágosításból és más iskolai programokból. Emellett Orbán Viktor szerdán bejelentette, hogy „gyermekvédelmi népszavazást" kezdeményez, azonban az általa ismertetett kérdések kizárólag a „nemváltó" propagandáról szólnak.

17:31 - Nemsokára jönnek a beszédek Nemsokára megkezdődnek a beszédek: Lang Györgyi az esemény házigazdája fogja megnyitni a felszólalók sorát, aztán őt követi majd Hegedűs Máté (a Budapest Pride szervezője), Vladimir Luxuria (az Európai Parlament első transznemű képviselője), Hegedűs Emmett (transznemű fiatal), Szél Bernadett (országgyűlési képviselő), Vay Blanka (Prizma Transznemű Közösség aktivistája), és Karácsony Gergely (Budapest főpolgármestere).

17:08 - A tömeg eleje a Tabánnál A tömeg eleje már a Tabánhoz ért, ahol hangos zene és az esemény további részében főszerephez jutó színpad fogadta őket. Tudósítónk szerint a tömeg az indulás óta több tízezer főre duzzadt, így sokan még a Szabadság hidat sem érték el.

16:40 - Kopaszok a Gellért szállónál is Budán, a Szent Gellért téri kereszteződésnél, a Gellért szálló homlokzatától kissé hátrébb, a fürdőnél is fekete pólós, kopaszra nyírt ellentüntetők várták a Szabadság hídról érkező Pride-felvonulókat. A rendőrök itt is túlerőben voltak, így a demonstrálóknak csak a kordon rácsai mögül volt esélyük rikoltozni rigmusaikat.

16:25 - Buzizó Mi Hazánk a Fővám téren Általánosságban elmondható, hogy elmúlt évekhez hasonlóan a rendezvényt komoly rendőri jelenlét jellemzi. A Szabadság híd pesti hídfőjénél találkozhattak a felvonulók először ellentüntetőkkel: a Mi Hazánk által a helyszínre rendelt, "mocskos buzik" jelmondatot üvöltő pártszimpatizánsokkal. Az ellentüntetők transzparenseket is hoztak magukkal, ezeken a „normalitást”, illetve a "STOP LMBTQ" feliratok voltak olvashatók. A felvonulók a Szabadság hídról nézték a maroknyi szélsőségest, szivárványos zászlóikat lobogtatva, mosolyogva integettek nekik.

16:05 - Vajon az MTI ma is hallgatni fog? Ahogyan azt a felvezető szövegben is említettük már, a mai rendezvénynek több aktuálpolitikai lépés is jelentős gangsúlyt ad. Az állami hírügynökség egyelőre a tüntetésről egy betűt sem tett közzé, de az MTVA szerint is fontosabb arról beszámolni, hogy egy kormányhoz közel álló közvéleménykutató szerint a magyarok többsége egyetért Orbánék "gyermekvédelmi" (értsd homofób) lépéseivel.

15:48 - Ellenzéki politikusok a tömegben Ugyan Ugyan Gulyás Gergely korábbi bejelentése szerint érintettség hiányában fideszesek nem vesznek részt a felvonuláson, ellenzéki politikusból annál több van jelen. Feltűnt többek között Donáth Anna, a Momentum Európai parlamenti képviselője és a szocialista Kunhalmi Ágnes is.

15:29 - Elindultak Kis csúszással ugyan, de elindult a színes tömeg a Tabán felé. Helyszíni tudósítónk bejelentkezésekor nem tudott beszámolni semmilyen különleges eseményről, a felvonulók békésen gyülekeztek.

14:47 - Több ezren a helyszínen Az eseményen jelen van tudósítónk, aki már fél órával az esemény hivatalos kezdete előtt több ezer ember jelenlétéről számolt be. A gyülekező atrocitás mentesen zajlik, 15 óra után először Csikós Ádám, a Budapest Pride szervezője köszöntötte a résztvevőket, felsorolta azokat az okokat, ami miatt nem csupán ünnepelni jöttek ide, hanem tiltakozni is. Terry Reintke, az Európai Parlament LMBTI Frakcióközi Csoportjának társelnöke csodálatosnak nevezte, hogy ennyien eljöttek, és boldog Pride-ot kívánt.

14:33 - Több beszéd is elhangzik majd Az előzetes tervek szerint a felvonulók 17 órakor érnek a Tabánba, ahol 18 óráig különböző beszédeket hallgathatnak meg. Íme a program: - Lang Györgyi (házigazda), - Hegedűs Máté (a Budapest Pride szervezője), - Vladimir Luxuria (az Európai Parlament első transznemű képviselője), - Hegedűs Emmett (transznemű fiatal), - Szél Bernadett (országgyűlési képviselő), - Vay Blanka (Prizma Transznemű Közösség aktivistája), - Karácsony Gergely (Budapest főpolgármestere).