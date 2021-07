A Terror Házától a Fidesz székházig vonul az ellenzék a lehallgatások miatt

„Mondjunk nemet a megfigyelésre” – ezzel a címmel és Orbán Viktor figyelő szemével hirdetett tüntetést a Momentum és az LMP a Pegasus-botrány nyomán. A „Ne hagyjuk, hogy a magánéletünket is ellopják! Közös tiltakozás a lehallgatás ellen” című résztvevői hat órától a Terror Háza előtt gyülekeztek, majd fél hétkor innen vonulnak a pár utcával odébb lévő Fidesz székházhoz.

„A Fidesz gyakorlatilag ugyanúgy viselkedik, mint a szocializmus idején a pártállam. Nem elég, hogy a hozzá hű oligarchákat hízlalja, a független állami intézményeket hozzá hű káderekkel tölti fel, ellenőrzése alá vonja a médiát, vagy mint a tanácsrendszerben, a központi pártvezetés dönti el, hogy melyik város mennyi pénzt kap. Most már abban is a szocialista pártállam nyomdokaiba lép, hogy az általa veszélyesnek titulált újságírókat, ellenzéki politikusokat, aktivistákat lehallgatja, megfigyelteti” – írták az esemény ajánlójában. A Lendvay utcában az ellenzéki pártok képviselői szólalnak majd fel, így várhatóan beszédet mond a momentumos Donáth Anna, DK-tól Arató Gergely, az LMP-től Tetlák Örs, a jobbikos Z. Kárpát Dániel, az MSZP-s Bárándy Gergely, a Párbeszédtől Dorosz Dávid, illetve Pálinkás József és Lukácsi Katalin. A rendezvényen felszólal Gyenes Szilárd is, akinek a telefonszáma szintén szerepelt a kiszivárgott Pegasus-listán. Gyenes a Pest és Nógrád megye egy részén a hulladékgazdálkodást végző Zöld Híd Nonprofit Kft. ügyvezetője volt, amikor 2018 végén a cég leállította a hulladékszállítást, miután a lakosságtól a szolgáltatás díját begyűjtő állami Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt., közkeletű nevén kukaholding nem folyósította a működéséhez szükséges támogatást.