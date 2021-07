"Ezek akit csak tudnak, lehallgatnak" - Tüntet az ellenzék a Pegasus-botrány miatt

Hétfő délután a vártnál jóval többen, legalább ezren mentek el a Terror Háza elé, hogy onnan a Fidesz Lendvay utcai székháza elé vonuljanak. A tüntetők zöme fiatal, huszonéves volt, ám jócskán akadt közöttük az idősebb korosztályból is. „Mondjunk nemet a megfigyelésre” címmel hirdetett tüntetést a Momentum és az LMP a Pegasus-botrány nyomán.

Cikkünk frissül! Nem akarok olyan országban élni, ahol ilyen megtörténhet – mondja egy fiatal lány arra a kérdésre, hogy miért jött ki a Momentum tüntetésére, amelyet a Pegasus-kémszoftverének valószínűsíthető magyarországi bevetése miatt szerveztek. Szerinte agyrém, hogy ma, több évtizeddel a rendszerváltozás után is tüntetni kell a törvénytelen lehallgatások ellen. - A Fidesz eddigi működését tekintve nem kérdéses, hogy „ezek akit csak tudnak, lehallgatnak” - tette hozzá.



„Addig nem szabad leállni, amíg be nem ismerik a disznóságot, és ki nem vizsgálják ezeket az ügyeket"

– fogalmazott a középkorú Imre. Szerinte most ezt kell sulykolni minden csatornán, mivel ez most több, mint a sima lopás. Azzal ugyanis úgy-ahogy együtt lehet élni, ám a lehallgatással és a megfélemlítéssel már egyáltalán nem. Egy idősebb hölgy, Molnár Ili is úgy véli: a Fidesz mindenre, így a teljes lehallgatásra is képes a hatalomért. Arra a kérdésre, hogy miért vannak kevesebben a korosztályából, úgy vélte: "sajnos a kortársai zömét mára meghülyítette a kormánypropaganda.” Szerinte most is az lesz, hogy a negatív híreket ingyenkrumpli osztogatással fogják elcsitítani. „Egyáltalán nem lepődtem meg azon, amit hallottam” – mondta a Pegasus-botrányról hozzátéve, várható volt, hogy kiderül, a Fidesz törvénytelenül is megfigyel embereket. Egy másik, idősebb férfi hozzáteszi: ahogy az is várható, hogy az ügyészség a „Polt Péter” nem fogja kivizsgálni az ügyet, mivel – mint fogalmazott – „ahogy mindenki odafent, úgy ők is Orbán zsebében vannak.” Tudósítónk szerint gyakorlatilag megtelt tüntetőkkel a Lendvay utca, rendőrből viszont csak egy tucatot látott.



Ha ezek egyszer buknak iszonyú durva dolgok fognak kiderülni – mondta Gyenes Levente,

aki felidézte, ahogy a családja szembesült azzal, hogy lehallgatták őket. Amikor megfigyelnek, annak mindig következménye van: zsarolás, megfélemlítés végül elhallgattatás – mondta Donáth Anna EP parlamenti képviselő. Mi a rosszabb, ha Orbán Viktor, Pintér Sándor, Varga Judit, az egész kormány csak cinikus gazemberek, vagy az, hogy töketlenek és fogalmuk sincs róla, hogy külső hatalmak a fél országot megfigyelik? - kérdezte Donáth Anna, aki a titkosszolgálat jelenlévő tagjaitól azt kérte, hogy ne semmisítsék meg a mostani megfigyelés dokumentumait, mivel a kormányváltás után közösen fogják kivizsgálni a Pegasus-ügyet.



Volt pár jó évünk a rendszerváltozás után - mondta Arató Gergely. "Újra nyakunkba helyezik a megfigyelést. Előbb elő akarták írni, hogy ki a jó hazafi, hogy mit gondolhatunk, hogy milyen családunk lehet, kit szerethetek, most pedig már nemcsak előírják, hanem ellenőrzik is. A megfigyelési ügynek az a tétje, hogy elveszik-e az életünket. Magyarországon ma néhány tíz ember érdekében működik az állam. Ezt védik a lehallgatásokkal a kevés kiváltságost, akik a koronavírus alatt is növelték a vagyonukat.

Az az út, amelyen a kormány megy az kiféle vezet Európából. A tét: Orbán vagy Európa" - mondta Arató.

Tetlák Örs, a Lehet Más a Politika (LMP) elnökségi tagja szerint most egy olyan pillanathoz érkeztünk, amikor senki sem lehet biztos abban, hogy éppen lehallgatják-e vagy sem. "A rendszerváltás óta eltelt harminc év és ugyanott tartunk mint akkor. Ami az utóbbi 8-10 napban folyt, a szerencsétlenkedés, a felelősség elkenése ez nem mehet tovább. Ez a gyávaság nem az, amit ők is hirdetnek magukról" - mondta Tetlák. Szerinte a Fidesz a saját belügyminiszterét is cserbe hagyta, nem engedte neki, hogy a nemzetbiztonsági bizottság előtt védje a mundér becsületét.

Z. Kárpát Dániel, a vállalkozásfejlesztési bizottság Jobbikos vezetője úgy fogalmazott:



"nincs két Fidesz a bolsevik hazugsággyár mindenkit utolér. A kormánypárti újságírók ne gondolják, hogy ők megússzák."

"Ne gondolják, hogy azok akik csöndben lennének, azok megússzák. Ez a hatalom olyan, mint egy rakoncátlan kisgyerek, ha nem tolod vissza, akkor mindig egy lépéssel közelebb jön. Fiatal demokratákból bolsevikok lettek, ugyanazokat az eszközöket használják, amit anno ellenük használták. Nem egy fideszes típusú besúgó, spicliországot akarunk, ahol megfigyelnek minket azért, mert nem értünk velük egyet" - mondta Z. Kárpát Dániel. "Cseppet sem meglepő, hogy ennek vagyunk tanúi" – mondta Bárándy Gergely. "Emlékeztek az alkotmánybíróság átalakítására? A bíróságok elleni akcióra? A CEU elleni hadjáratra, arra, hogy Polt Péter a legfőbb ügyészséget mire használja? Ez nem több, mint egy felháborító állomása annak, amit a kormány tesz, újra csak tolja tovább az országot a keleti típusú diktatúrák irányítása. Mi jön majd ezután?" - tette fel a kérdést Bárándy. A politikus rra szólított fel, hogy mindenki küldjön egy SMS-t azza, hogy a Fidesz bukni fog, mivel a tüntetők között is sok embert megfigyelnek. Szerinte 2022-ben kormányváltás és szisztematikus elszámoltatás lesz. Dorosz Dávidot (Párbeszéd) úgy konferálta fel a rendezvény házigazdája, Hajnal Miklós, hogy szerencsés esetben Szijjártó Péter képviselője lesz, mivel Dorosz Dunakeszin indul képviselőnek. Szerinte ÁVH-s módszerrel lehallgatják az embereket. Szerinte ez árulás. Háromszor fogják ezt leverni Orbán Viktoron. Először az előválasztáson hatékony ellenzéki jelölteket választanak ki, majd amikor a Karácsony-féle népszavazáson valódi kérdésekre valódi válaszok születnek. Végül ha Orbánt és bandáját oda küldik, ahová tartoznak.



„Börtönbe!" - skandálta a tömeg.

Ezután közös erővel és munkával egy közös, zöld Magyarországot fognak építeni, ami mindenkié lesz, "nem csak a fideszes, jachtozós kurvázós egy százaléké". "Elég volt, mondtuk 1989-ben és hajlandóak voltunk az utcára is kimenni" – emlékezett Pálinkás József, az Új Világ Néppárt vezetője. "Most is ezt kell tenni, erőt kell mutatni és nyilvánvalóvá tenni, hogy ez így tovább nem folytatódhat. A magyar állam visszatért a terror eszközeihez: lehallgatnak, megfélemlítenek, megaláznak embereket" - mondta Pálinkás. Szerinte ma senki nincs biztonságban. Úgy véli, nemcsak a politikai ellenfél titkos beszélgetéseihez, ám mindenkinek az üzleti titkaihoz is hozzájuthatnak. A tüntetés közben valaki rosszul lett a tömegben. A szervezők arra kérték a tüntetőket, hogy ha van jelen orvos, akkor segítsen, illetve adjon utat a mentőknek. "Békés, de történelemformáló forradalomra van szükségünk. Nyilvánosságra kell hozni az ügynökaktákat és be kell fejezni a múltat azzal, hogy valódi elszámoltatást csinálunk" – mondta Lukácsi Katalin. Szerinte amikor egy korrupt és hazug politikus szakadékba vezeti a nemzetet, akkor nem az a kérdés, hogy jobbra vagy balra van az út, hanem csak felfelé.



Lukácsi Katalin beszéde közben egy rendőr is rosszul lett a nagy melegben.

Hajnal Miklós arra kérte a tömeget, hogy mivel a mai napon a fideszesek sikeresen távol maradtak a nemzetbiztonsági ülésről, amivel elodázták az ügy kivizsgálását, ne felejtse el senki ezt az ügyet. A szervezők ezt követően lefújták a rendezvényt, hozzátéve: folytatjuk augusztusban, szeptemberben, áprilisban pedig győzni fogunk.