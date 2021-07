Csaknem 600 ezerrel nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma a világon

A magyar kormányfő újból az ellentéteket igyekszik gerjeszteni, miután kemény választásnak néz elébe.

Le Monde Az Orbán-kormány nem tartja be a jogállami normákat, ezért nem részesülhet a nyugati adófizetők pénzéből. Ezt a luxemburgi külügyminiszter mondta a vezető francia lapnak nyilatkozva. Asselborn szerint immár az EU egész fundamentumát veszélyezteti a melegek elleni hadjárat. De most ugyanaz történik az LMBT-közösséggel, mint 5 éve a migránsokkal: most őket igyekeznek megbélyegezni, mert jönnek a választások. Ám a szabályozás egyenlőségjelet tesz a homoszexualitás és a pedofília közé. Csakhogy – mutat rá a politikus – nagy hiba volna az unió részéről, ha nem élne a meglévő pénzügyi eszközökkel. A kérdés csupán az, hogy nem tesz-e keresztbe a német kancellár és a francia elnök, miközben a Bizottság a jelek szerint megtenné a magáét. Mert nem számíthat a milliárdokra egy olyan hatalom, amely semmibe veszi az európai elveket és kétségbe vonja az egész unió létjogosultságát. A Pegasus-ügyről a miniszternek az a véleménye, hogy Brüsszel itt sem maradhat tétlen, bár sokat nem tud csinálni. Fel kell lépnie pl. a kémprogramokat gyártó cégek ellen, hogy azok ne sérthessék meg az emberi jogokat, Magyarországon azonban ennél sokkal súlyosabb a probléma. Asselborn elismerte, hogy egy kormányt kizárólag a nép válthat le, de tudatosítani kell a társadalomban, hogy ily módon saját maga határozza meg a jövőjét. Lengyelországgal kapcsolatban sorsdöntőnek nevezte az Alkotmánybíróság egy hét múlva esedékes döntését, mármint hogy az szembemegy-e az unió jog elsődlegességével. Szerinte Magyarország ügyében ki lehet mozdítani a holtpontról a 7-es cikkely alapján indult eljárást, mert ha a tagállamok megállapítják, hogy az Orbán-kabinet súlyosan és többedíziglen megsérti a normákat, akkor hiába a lengyel vétófenyegetés, négyötödös többséggel tovább lehet lépni. Úgy fogalmazott, hogy a német és francia választás után remélhetőleg napirendre lehet tűzni a kérdést, ha még jobban romlanak a magyar állapotok.

Guardian Az LMBT-közösség kapcsán Orbán Viktor már megint a régi forgatókönyvhöz nyúlt vissza: újból az ellentéteket igyekszik gerjeszteni, miután kemény választásnak néz elébe. A táborát mindig is sikerrel mozgósította a győztes mentalitás erősítésével. Folyton azt hangoztatja, hogy az országot meg kell védeni. Hol a muzulmán migránsokról állította, hogy az ellenség már a kapuk előtt áll, hol Sorosra, hol a civil szervezetekre zúdított össztüzet. A Pegasus-ügy alapján erős a gyanú, hogy kritikus újságírókat figyelt meg. Új választáshoz pedig új fenyegetés dukál. Ahogy az ország tér magához a járványból, úgy lépett kampány üzemmódba a Fidesz és Orbán. Így baljós tekintetét az LMBT-emberekre vetítette, felismerve, hogy azok révén félre tudja vezetni a fiatalokat. Nem meglepő, hogy ekkora visszhangot váltott ki a próbálkozás, hiszen egy uniós tagállam igyekszik megfordítani az évtizedek során elért eredményeket. A Bizottság kötelezettségszegési eljárást kezdeményezett, amihez társul a vita, hogy késleltesse Magyarország számára az újjáépítési segély első részének kifizetését. Brüsszelnek gondjai vannak az urambátyám-rendszerrel és a kormányon belüli korrupcióval. Orbán természetesen abban bízik, hogy minél jobban elszigetelődik annál inkább egy igazságtalan elbánásban részesülő nemzet hősies védelmezőjének állíthatja be magát. Lesz népszavazás is, olyan kérdésekkel, amelyek nevetségesen sugallják a választ. Ugyanezt csinálta 2016-ban a kötelező kvóták kapcsán is, csak akkor az eredmény nem lett érvényes, mert olyan kevesen mentek el voksolni. Hogy azután bejön-e ezúttal is a számítás? A hét végén a Budapest Pride jelszava az volt: Szerezd vissza a jövődet! Hát, nem lesz könnyű, amikor az ellenfél ennyire cinikus és ilyen mértékben ért a megosztáshoz.

BBC Kovács Zoltán szerint szó sincs arról, hogy a készülő népszavazás bárki számára fenyegetést jelentene. A szóvivő a brit közszolgálati tévé Newsnight c. műsorában megismételte, hogy a gyerekeket kívánják megvédeni, de nincs benne semmi új, ez a terület mindig is hangsúlyos volt a kormány politikájában. És pontosan az idevágó jogokat igyekszik kikényszeríteni a referendummal. Ugyanakkor az EU olyan területeken üti bele az orrát a dolgokba, amelyekre nem érvényes a mandátuma. Mi több, alkotmányos jogköröket próbál elvenni. A riporter több felmérést is idézett, miszerint a magyar lakosság jelentős része ezen a területen egészen más véleményen van, mint a Fidesz, ám erre Kovács azt válaszolta, hogy a népszavazás eredménye majd eldönti a kérdést. Egyébiránt pedig szó sincs arról, hogy a hatalom bajban volna, és ezért hívja az urnákhoz az embereket. Sőt, nagyon is büszke lehet az elért eredményekre.

Profil A lengyel polgári jogok eddigi biztosa arra szólítja fel Európát, hogy nagyon figyeljen oda Lengyelországra, mert ott nem csupán a jogállamot, hanem az egész EU-t meg kell védeni. Bodnár, aki csaknem hat év után, nem egészen két hete vált meg hivatalától, annyira veszélyesnek tartja a helyzetet, hogy úgy véli: az ország történetében még nem volt olyan fontos választás, mint amely két év múlva lesz. És ha teljesen kifejlődik a tekintélyelvű rendszer, akkor az egész unió bedőlhet, vagyis a szervezet létveszélyben van. Még akkor is, ha sok bíró profi módon őrzi függetlenségét és az ellenzék helyi szinten erős. Azon kívül jelentős szerepet tölt be a független sajtó. Szabad választások eredményeként az ország visszatalálhat a demokráciához. A szakember, aki jelenleg a Varsói Egyetem jogi karának dékánja, és aki tanulmányai egy részét Budapesten végezte, nem gondolja, hogy a PiS egyik pillanatról a másikra kivinné az országot az unióból. Folyamatosan jut el odáig, ennek első lépcsője, hogy nem fogadja el a közösségi jog elsőbbségét. A rendszert úgy jellemzi, hogy az versenykorlátozó autokrácia. Azaz van ellenzék, csak éppen a szava nehezen jut el a tömegekhez, mert hatalom egyrészt a költségvetésből finanszírozza saját politikai céljait, másrészt felhasználja a sajtót. A Jog és Igazságosságról azt mondja, hogy az szövetségre lépett a katolikus egyházzal. Ezért sűrűn hangoztatja a családok és a hagyományok védelmét, de a cél a hatalom megőrzése. Az ideológia az ellenfelek támadására szolgál, ezért van a gyűlölet az LMBT-közösséggel és a menekültekkel szemben. Már a tantervet is módosítani akarják, hogy előtérbe kerüljön a vallási és hazafias oktatás. Lényeges narratíva a gyerekek védelme, de ettől még nem sok történik az egyházi berkeken belül jelentkező pedofília ellen.

Der Standard Paul Lendvai azt írja, hogy a jogállam kapcsán alapvita zajlik az EU és Lengyelország között, ám ez csak azután lett egyértelmű, hogy Brüsszel ultimátumot küldött Varsónak. A múlt keddig azonban az ellentéteket eltakarta az aggasztó magyarországi fejlemények miatt érkező uniós bírálat. Ám akkor az EU kerek-perec közölte, hogy a PiS vagy eleget tesz az Európai Bíróság verdiktjének és azonnal leállítja a bírák megregulázására szolgáló hírhedt Fegyelmi Tanács működését, vagy kemény pénzbüntetés következik. Előzőleg a lengyel Alkotmánybíróság kétségbe vonta, hogy az EU-nak joga van beleszólni a lengyel jogrendbe. A Jog és Igazságosság még nyíltabban és radikálisabban próbál rátenyerelni a bíróságokra, mint a Fidesz, célja a teljes politikai ellenőrzés. Majd kiderül, miként reagál a lengyel kormány. Közben azonban nagyon úgy néz ki, hogy a Bizottságnak, de még inkább az Európai Parlamentnek végképp elege van az arcmentő, rossz kompromisszumokból. Mind Magyarország, mind Lengyelország esetében. Barley, az EP német szociáldemokrata alelnöke sokak nevében fogalmazta meg, hogy a magyar, illetve a lengyel kormány nem akar kilépni az unióból, inkább belülről igyekszik azt felmorzsolni. Orbán és Kaczynski olyan szervezetet szeretne magának, amelyben továbbra is bezsebelhetik a nyugati adófizetők pénzét, de egyébként kényük-kedvük szerint járnak el. Ha lesznek pénzügyi szankciók, akkor azzal nem csupán Budapest és Varsó, hanem hosszabb távon az egész integráció jövője szempontjából teljesen új helyzet áll elő.

Le Monde A vezércikk kiemeli, hogy a lehallgatási ügy áldozatai nem csupán a kémszoftver gyártójára, hanem az izraeli kormányra is ujjal mutogathatnak, mert az bűnrészes a történtekben. A világban sokfelé nagy felháborodást váltott ki, hogy az NSO jóvoltából az érintett kormányok orwelli eszközt vetettek be. Marokkótól kezdve, Mexikón át Magyarországig, sok ezer újságírót, jogvédőt, ellenzéki politikust hallgattak le, de a célpontok közt voltak külföldi államférfiak is. Ám a Pegasus nem lehetett volna a masszív elnyomás fegyvere, populisták és autokraták kedvenc kémprogramja, ha Izrael nem adja áldását az eladására. Sőt, Netanjahu még bátorította is ezeket a tranzakciókat. Olyan államokhoz került közel ily módon, amelyek nem tartanak fenn hivatalos kapcsolatot országával, noha tudta, hogy nem igazán tisztelik az emberi jogokat, és nem csupán törvényes célokra kívánják alkalmazni az eszközt. És úgy tűnik, hogy ultranacionalista utódja sem siet, hogy szakítson ezzel a cinizmussal. De hát az NSO a zászlóshajó egy olyan ágazatban, amely a kivitel felét adja és az alkalmazottak 10 %-át foglalkoztatja. Kapcsolódik a hadsereghez és a biztonsági szolgálatokhoz. Ám az engedékenység mögött politikai számítás is meghúzódott, mert az ügyfelek között ott volt pl. az illiberális Magyarország és a két kormány érdekei sok mindenben egybeesnek. A digitális megfigyeléssel foglalkozó iparágat szabályozni kell Izraelben – sürgősen!

FAZ A nemzetközi piacokon nem tapasztalni, hogy különösebben aggódnának a magyar és a lengyel helyzet miatt, de azért a jogállami vita miatt a befektetők fokozott éberséggel követik az eseményeket. A Fitch már jó egy hónapja jelezte, hogy a politikai megfontolások tendenciájában negatívan hatnak ki Budapest és Varsó megítélésére. A Bizottság úgy foglalt állást, hogy a demokrácia veszélyben van a két országban. Most épp az LMBT-jogszabály miatt támadtak ellentétek, de a háttérben ott van az aggodalom Orbán jó pár külön útja, illetve a legfelső körökig elérő korrupció miatt. Ám senki sem gondolja komolyan, hogy az unió támogatásokat vonna meg. Az árfolyamokat ennek megfelelően nem tépázzák meg a fejlemények, ám egy német pénzügyi elemző szerint ez hamar megváltozhat, ha Varsó nem enged, és ezért Brüsszel pénzeket tart vissza. A magyarok esetében pedig még súlyosabbak lehetnek a kihatások. Hiszen az ország k