Ukrajna azzal vádolja Oroszországot, hogy „polgári túszokat használ emberi pajzsként”

Az ukrán védelmi minisztérium azzal vádolta az orosz erőket, hogy polgári lakosságot hurcolnak el, és „emberi pajzsként” használják őket felszereléseik védelmére - írja a Sky News.

Az ombudsman szerint az orosz katonák gyerekeket is használnak pajzsként.

