Magyarország szemben áll Oroszországgal

A Vlagyíimir Putyinnal folytatott beszélgetés részleteit firtatja az ATV. Az orosz elnök kezdeményezte a hívást. Sok mindent lehet mondani az oroszokkal, de azt nem, hogy ne lennének tisztába a helyzettel, de mi most szemben állunk egymással. Egy NATO-tagállamként nem is lehet másképp, és tudomásul veszik ezt a helyzetet. – Létrehoztunk egy jól működő kapcsolatrendszert, ami lehet a nyugati szankciók most tönkretesznek – kockáztatta meg.