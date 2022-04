Már búvárhelyként reklámozza az orosz hadihajó roncsait az ukrán védelmi miniszter

Egy orosz hadihajó méltó búvárhelynek számít. A háborúban aratott győzelmünk után mindenképpen meglátogatjuk a roncsot. Egyébként már 300 merülésen vagyok túl - írta Twitter-oldalán az ukrán védelmi miniszter, Oleg Reznyikov.

A "flagship" russian warship is a worthy diving site. We have one more diving spot in the Black Sea now. Will definitely visit the wreck after our victory in the war.

BTW, I already have 300 scuba dives pic.twitter.com/q2Buc51qeI