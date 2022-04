Kremmina elesett

Ukrán tisztviselők heves bombázásokról számoltak be hétfőn Luhanszk és Harkiv régiókban. Elismerték azt is, hogy a megszállók elfoglalták Kremminát, ugyanakkor azt állítják, máshol sikeresen visszaverték a támadásokat - tudósít a CNN.

Harkiv polgármestere egy tévéinterjúban azt mondta, a várost folyamatosan bombázzák. Ihor Terekhov azzal vádolta az oroszokat, hogy olyan lakóházakat és lakónegyedeket bombáznak, ahol tömegesen tartózkodnak emberek. Hozzátette, hétfőn is követelt áldozatokat az ágyúzás, emellett több kórház, valamint a szülészeti központ is megsemmisült. A lakók 30 százaléka már elhagyta Harkivot az invázió kezdete óta, ugyanakkor a többség „általában” nem akar elmenni.

- fűzte hozzá dacosan.

A szomszédos luhanszki terület regionális katonai közigazgatási vezetője, Szerhij Haidai azt mondta,„úgy gondolom, megkezdődött a Donbászért folyó csata. Egyre intenzívebbek a lövöldözések, és gyakoribbak az egyes városokba a betörési kísérletek”. Kifejtette, az orosz támadások miatt egyre nő az áram, víz és gáz nélküli települések száma.

Emellett az oroszok mindkét helyen megjelentek a határban. Haidai beszélt arról is, hogy az ukrán csapatok visszavonultak a Luhanszk megyében található Kremmina városából, ugyanis nagyon intenzíven lőtték azt a megszállók. „Csapataink sokáig tartották a védelmi vonalakat. Frissen mozgósított katonákat vetettek be, sok volt a támadási kísérlet (...) az ellenség repülőgépekből aknavetőkből, tüzérségből és a tankokból is lőtt. Nem volt értelme ott maradni. A védők egyszerűen meghaltak volna” - magyarázta.

Megjegyezte, az oroszok mindent elpusztítanak, ami az útjukba kerül. „Már nem próbálkoztak áttörésekkel, támadásokkal, hanem elkezdtek mindent a földdel egyenlővé tenni” - tette hozzá. Kitért arra is, hogy ugyan néhány helyen folytatódik az evakuálás, de nincsen se tűzszünet, sem pedig egyeztetett útvonalak. Ennek ellenére hétfőn száz embert sikerült kijuttatni humanitárius folyosók nélkül. Az ukrán védelmi tárca azt közölte, Izium környékén sikeresen visszavertek egy orosz előrenyomulási kísérletet.

Az alábbi videó pedig a hétfői, Harkivot ért ágyúzás következményeit mutatja be: