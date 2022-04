Putyin kitüntetett egy, a bucsai népirtásban résztvevő egységet

Az orosz elnök kitüntette az orosz katonák egyik dandárját, mely részt vehetett a bucsai népirtásban - derül ki a Guardian újságírójának egy Twitter-bejegyzéséből.

Mint írja, a Kreml most már nem csak tagadja a háborús bűncselekmények vádját, de támogatja is annak elkövetőit. A dokumentum szerint Vlagyimir Putyin a 64. motoros lövészdandárnak a „gárda” címet adományozta tagjai hősiességéért, bátorságáért és vitézségéért.

Kremlin is not just calling war crimes fake but now promoting the accused. Putin has now awarded the 64th motor rifle brigade the title of “Guards.” It was among the units that was reported to be operating in Bucha. pic.twitter.com/KMYmdjG9I5