Sok helyen légiriadóval indult a hétfői nap, s úgy tűnik, azzal is zárul. A Nexta bejegyzése szerint az ország szinte minden régiójában megszólaltak a szirénák.

An air-raid alert has been declared in almost all regions of #Ukraine, except for the occupied #Kherson region and #Crimea. pic.twitter.com/YRaSfgWsf1