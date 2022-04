Megindult az orosz offenzíva Kelet-Ukrajnában

A háború második szakasza elkezdődött - írta hétfő este Telegram-oldalán az ukrán vezérkari főnök. „Higgy az erős hadseregünkben” - írta Andrij Jermak.

Korábban Kijev azt közölte, hogy az oroszok befejezték a csapatösszevonásokat Kelet-Ukrajnában, így minden készen áll ahhoz, hogy elindulhasson az offenzíva.

A megszállók több irányban fokozták támadói műveleteiket, emellett további támadó egységeket állítanak fel az annektált Krímben és a rosztovi területeken. Az ukrán Nemzetbiztonsági Tanács titkára, Olekszij Danilov azt mondta, Oroszország megpróbálta áttörni az ukrán védelmet Donyec, Luhanszk és Harkiv régiókban szinte a teljes frontvonal mentén. Jelezte, hogy ugyan a megszállók elfoglalták Kreminna városát, de az ukrán csapatok „tartják a frontvonalat”.

⚡️General Staff reports beginning of Russia's offensive in the east.



Russian forces stepped up offensive and assault operations in several directions in the east of Ukraine. Russia continues to form additional military units in occupied Crimea and in the bordering Rostov Oblast.