Hollandia még több fegyvert küld Ukrajnának

Erről Mark Rutte miniszterelnök tweetelt nemrég, azt állítva, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel állapodott meg erről. Nehézfegyverzet, például páncélozott harci járművek lesznek a következő fegyverszállítmányban.

????: In a call with @ZelenskyyUa the @DefensieMin and I expressed our support as Russia begins a renewed offensive. ???????? will be sending heavier materiel to ????????, including armoured vehicles. Along with allies, we are looking into supplying additional heavy materiel.