Napi vírus: 1407 új fertőzöttet találtak, meghalt 29 beteg

Kórházban 1603 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 47-en vannak lélegeztetőgépen.

Az elmúlt 24 órában 1407 új fertőzöttet igazoltak Magyarországon, ezzel a járvány kezdete óta 1 885 865-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Meghalt 29, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma kereken 46 ezer főre emelkedett. A gyógyultak száma 1 763 911 fő, az aktív fertőzöttek száma 75 954 fő. Kórházban 1603 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 47-en vannak lélegeztetőgépen – olvasható a kormányzati tájékoztató portál szerda reggeli tájékoztatásában.

A közlemény kitér arra is, hogy az oltás továbbra is elérhető a kórházi oltópontokon, a háziorvosoknál és a házi gyermekorvosoknál. A kórházi oltópontokra keddenként és péntekenként lehet menni időpontfoglalással. Péntekenként pedig oltási akciónapot is tartanak, amikor reggel 7 és este 19 óra között akár időpontfoglalás nélkül is lehet menni az oltópontokra. A vírus a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kéri a kormány. A megerősítő oltás felvétele pedig mindenkinek ajánlott, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az első oltását.

A beoltottak száma 6 405 260 fő, közülük 6 191 018-an a második, 3 857 450-en a harmadik, 279 644 -en már a negyedik oltást is megkapták.