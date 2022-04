Kilencvenegy éves holokauszttúlélő halt meg egy mariupoli pincében

Meghalt egy holokauszt-túlélő az orosz erők által ostromlott Mariupolban - írja a Chabad zsidó portál.

E szerint Vanda Szemjonovna Obiedkova csak azt akarta tudni miért történik mindez, miközben egy pincében haldoklott. A 91 éves asszony élete utolsó két hetében betegeskedett, fázott, és vízért könyörgött egészen az április 4-én bekövetkezett haláláig. A lánya, Larissza a férjével az életét kockáztatva egy közparkban temette el az idős asszonyt, miközben az oroszok folyamatosan lőttek.

Vanda Obiedkova 1930. december 8-án született Mariupolban. Tízéves volt, amikor 1941 októberében a nácik bevonultak Mariupolba, és elkezdték összeterelni a város zsidóit. SS-alakulatok jelentek meg a családi házban, és elvitték az édesanyját, a kislánynak sikerült elkerülnie a letartóztatást, mert egy pincében rejtőzött el. Október 20-án a németek 9-16 ezer zsidót végeztek ki Mariupol külvárosában lévő árkokban, köztük Obiedkova édesanyját és édesanyja egész családját. A kislányt később őrizetbe vették, de a család barátai eljöttek, és meggyőzték a nácikat, hogy ő görög. Az apjának, aki nem volt zsidó, ezután sikerült elérnie, hogy a lányt felvegyék egy kórházba. Végül Mariupol 1943-as felszabadulásáig ott maradhatott.

Larissza hozzátette, se víz, se áram, se fűtés nem volt a pincében. Ő minden idejét beteg édesanyja gondozásával töltötte, de semmit sem tehettek érte. – Úgy éltünk, mint az állatok! – fakadt ki sírva.

At 10 years old, Vanda Semyonovna Obiedkova survived the Germans by hiding in a basement in Mariupol.

81 years later, she died in a basement in the same city as a victim of the horrific war hiding from the Russians.



