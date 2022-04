Nem a tervek szerint alakult a mariupoli evakuálás – állítja Ukrajna

Pavlo Kirilenko, a Doneck megyei állami közigazgatás vezetője közölte: a tervezetthez képest kevesebb, a civilek kimenekítését szolgáló autóbusz tudott bejutni az ostrom alatt álló Mariupolba, ennek eredményeként kevesebb embert sikerült kimenekíteni, mint ahogy azt a hatóságok remélték.

Inna Szovszun ukrán parlamenti képviselő a Twitteren megosztott egy videófelvételt, amelyen állítólag a civilek kimenekítését szolgáló buszok várakoztak órákkal azután, hogy a humanitárius folyosó elvileg megnyílt.

The humanitarian corridor from #Mariupol was supposed to open at 14:00. This is a video shot 4 hours past said time showing buses&ambulances in Orikhiv still waiting for evacuees. #Ukraine did everything from our side. But #russians are just ignoring the agreement. pic.twitter.com/CpWACgyiLE