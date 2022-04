Zelenszkij: A háborút csak az állíthatja meg, aki elindította

Az ukrán elnök egy kijevi metróállomáson tartott nemzetközi sajtótájékoztatót.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt arról kérdezték, hogy továbbra is ragaszkodik-e a Vlagyimir Putyinnal való találkozáshoz, és szerinte a megbeszélések véget vetnének-e a háborúnak - írja tudósításában a Sky News.

Az ukrán elnök szerint a háborút csak az állíthatja meg, aki elindította. Ő véget akar vetni a háborúnak, és minden „egészséges ember a diplomáciai utat választaná” a katonai út helyett.

Zelenszkij azt is elmondta, hogy nem az életét félti, hanem a családját.

Az ukrán elnök egy metróállomáson tartotta a sajtótájékoztatót, és az egyszer meg is kellett állnia, hogy áthaladjon egy vonat.

Zelensky press conference takes place in the subway station. The reality becomes even more surreal, yet it also shows - everything is possible if you want. There is no any reason not to held a president press conference because of the war. pic.twitter.com/I2VW6XgE3k